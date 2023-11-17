أسعار ومواصفات «إم جي RX5» بلس موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» وكيل «إم جي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات إم جي RX5 بلس موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 60 إلى 70 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى.

أسعار إم جي RX5 بلس 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد Comfort مليون و270 ألفا مليون و330 ألفا Luxury مليون و320 ألفا مليون و390 ألفا

وتنتمي «إم جي RX5 بلس» إلى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعتة 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة 169 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

وتقدم «إم جي RX5» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – فرامل يد كهربائية EPB مساعد الفرامل BA – محدد ومثبت سرعة – مساعد ركن – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

وزودت السيارة بباقة من التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن أبرزها « زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – عجلة القيادة متعددة المهام».

ودعمت «MG RX5» بلس بمجموعة من المواصفات والكماليات في الشكل الخارجي السيارة، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – وجنوط 18 بوصة للفئة الأعلى، وغيرها».