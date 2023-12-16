أسعار ومواصفات «إم جي RX5» بلس موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» وكيل «MG» في مصر، عن زيادة أسعار طرازات إم جي RX5 بلس موديل 2024 بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالي.

أسعار إم جي RX5 بلس 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد Comfort مليون و330 ألف مليون و360 ألف Luxury مليون و390 ألف مليون و420 ألف

وتنتمي «إم جي RX5 بلس» إلى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعتة 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة 169 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

وتقدم «إم جي RX5» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – فرامل يد كهربائية EPB مساعد الفرامل BA – محدد ومثبت سرعة – مساعد ركن – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

وزودت السيارة بباقة من التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن أبرزها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – عجلة القيادة متعددة المهام».

ودعمت «MG RX5» بلس بمجموعة من المواصفات والكماليات في الشكل الخارجي السيارة، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – وجنوط 18 بوصة للفئة الأعلى، وغيرها».