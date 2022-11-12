أسعار ومواصفات «إم جي RX5» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، إم جي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات إم جي RX5 موديل 2022 بقيمة بلغت 40 ألف جنيه لبعض الفئات، على خلفية ارتفاع التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار الصرف وعلى رأسها “الدولار” الذى تعدى 25 جنيهًا في البنوك خلال نوفمبر الحالى.

أسعار إم جي RX5

الفئة السعر Comfort 650 Luxury 680 القيمة بالأف جنيه

مواصفات إم جي RX5

ينتمي طراز «MG RX5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، بقوة 169 “حصان” مع عزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم سيارات ام جي RX5 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى – فرامل المانعة للانغلاق ABSوتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التوازن الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الاطارات – فرامل يد كهربائية – مقاعد أمان للاطفال».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مصابيح أمامية ضباب – إضاءة نهارية LED للمصابيح – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – قضبان سقف – زجاج كهربائي للنوافذ، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتقدم طرازات «MG RX5» ببعض الكمياليات الأخرى، ومنها «امكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكيف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – امكانية تعديل المقاعد الأمامية يدوى – عجلة القيادة متعددة الوظائف مكسوة من الجلد – وغلق مركزي للابواب عبر الريموت».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB- شاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها».

وتزيد – الفئة الثانية- ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «وسائد هوائية جانبية – مصابيح أمامية ليد – فرش المقاعد من الجلد – تحكم كهربائي في 6 اتجاهات لمقعد السائق – فتحة سقف بانوراما – مصابيح أمامية زنون مع إضاءة نهارية LED، وغيرها».