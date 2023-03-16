أسعار ومواصفات «إم جي RX5» بعد الزيادات الأخيرة خلال مارس

قفزت أسعار سيارات إم جي RX5 موديل 2022 بقيمة 50 ألف جنيه لبعض الفئات خلال مارس الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر.

أسعار إم جي RX5

الفئة السعر القديم السعر الجديد Comfort 710 760 Comfort Accessorized غير متاحة 780 Luxury 750 800 القيمة بألالف جنيه

مواصفات إم جي RX5

تزود طرازات «

» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، بقوة 169 “حصان” مع عزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات «إم جي RX5» – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى – فرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الاطارات – فرامل يد كهربائية – مقاعد أمان للاطفال».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مصابيح أمامية ضباب – إضاءة نهارية LED للمصابيح – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – قضبان سقف – زجاج كهربائي للنوافذ – جنوط رياضية 18 بوصة».

وزودت طرازات «MG RX5» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «إمكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكيف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – إمكانية تعديل المقاعد الأمامية يدويا – عجلة القيادة متعددة الوظائف مكسوة من الجلد – وغلق مركزي للأبواب عبر الريموت».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB- شاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها».

فيما تزود «

»- الفئة الثانية – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «وسائد هوائية جانبية – مصابيح أمامية ليد – فرش المقاعد من الجلد – تحكم كهربائي في 6 اتجاهات لمقعد السائق – فتحة سقف بانوراما – مصابيح أمامية زنون مع إضاءة نهارية LED، وغيرها».