أسعار ومواصفات «إم جي HS» موديل 2023

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي لـ«إم جي»، عن أسعار سيارات إم جي HS موديل 2023 التي يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار إم جي HS موديل 2023

الفئة السعر Baseline مليون و150 ألف Luxury مليون و160 ألف LFC Edition مليون و190 ألف

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» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة 169 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وزوت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة «ABS -EBD- CBC – TCS – VDC- HAZ – HHC – BDW – ARP- HDC».

وتقدم طرازات «MG HS» ببعض التجهيزات الأخرى، ومنها «فرامل يد كهربائية- نظام مراقبة النقطة العمياء- خاصية التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب- التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية- نظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مصابيح ليد أمامية وخلفية مدعومة بإمكانية التشغيل أتوماتيكيًّا- مصابيح ضباب خلفية- خاصية طي وتسخين المرايات الجانبية كهربائيًّا- إمكانية فتح الشنطة الخلفية أوتوماتيكيًّا- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- فتحات شكمان مزوجة- جنوط رياضية 18 بوصة».

ودعمت طرازات «MG HS» ببعض الكماليات الأخرى، من بينها «مثبت سرعة- خاصية الدخول الذكي- زر نظام القيادة الرياضية عبر عجلة القيادة- عجلة القيادة متعددة الوظائف- مكيف هواء ثنائي التحكم مع وجود مخارج خلفية وسخانات فى المقاعد الأمامية- إمكانية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًّا- فتحة سقف بانوراما».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة عدادات ذكية 12.3 بوصة- شاشة وسائط 10.1 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول ، وغيرها».

ودعمت سيارات ام جي HS فئة «LFC Edition» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومن بينها «فرش رياضي داخلي أحمر اللون- شعار نادي ليفربول، وغيرها».