أسعار ومواصفات «إم جي HS» بعد زيادة الدولار

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «MG»، زيادة أسعار سيارات إم جي HS موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 40 إلى 50 ألف جنيه لبعض الفئات، خاصة بعد زيادة أسعار العملات الأجنبية؛ وعلى رأسها “الدولار”، الذى تجاوز 24 جنيهًا في البنوك خلال نوفمبر الحالى.

أسعار إم جي HS

الفئة السعر Baseline 730 Luxury 740 LFC Edition 750 القيمة بالأف جنيه

مواصفات إم جي HS

وينتمي طراز «MG HS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ودُعمت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة «ABS EBD – CBC – TCS – VDC- HAZ – HHC – BDW – ARP – HDC»،

كما زُودت ببعض التجهيزات الأخرى «فرامل يد كهربائية- نظام مراقبة النقطة العمياء- خاصية التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب- التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية- نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم طرازات «MG HS» بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مصابيح ليد أمامية وخلفية مدعومة بإمكانية التشغيل أتوماتيكيًّا- مصابيح ضباب خلفية- خاصية طي وتسخين المرايات الجانبية كهربائيًّا- إمكانية فتح الشنطة الخلفية أوتوماتيكيًّا- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- فتحات شكمان مزوجة- جنوط رياضية 18 بوصة».

ودُعمت طرازات «MG HS» ببعض الكماليات الأخرى، من بينها «مثبت سرعة- خاصية الدخول الذكي- زر نظام القيادة الرياضية عبر عجلة القيادة- عجلة القيادة متعددة الوظائف- مكيف هواء ثنائي التحكم مع وجود مخارج خلفية وسخانات فى المقاعد الأمامية- إمكانية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًّا- فتحة سقف بانوراما».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة عدادات ذكية 12.3 بوصة- شاشة وسائط 10.1 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول ، وغيرها».

زودت سيارات ام جي HS فئة «LFC Edition» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومن بينها «فرش رياضي داخلي أحمر اللون- شعار نادي ليفربول، وغيرها».

ألوان إم جي HS موديل 2022

تقدم طرازات «MG HS» عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق السوق المحلية، ومنها «الأحمر- الأزرق- الأبيض- الأسود».