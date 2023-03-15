أسعار ومواصفات «إم جي HS» بعد الزيادات الأخيرة خلال مارس

ارتفعت أسعار سيارات إم جي HS موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 60 إلى 80 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مارس الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر.

أسعار إم جي HS موديل 2022

الفئة السعر القديم السعر الجديد Baseline 840 900 Luxury 850 910 LFC Edition 860 940 القيمة بألالف جنيه

وتزود «MG HS» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة «ABS EBD- CBC – TCS – VDC- HAZ – HHC – BDW – ARP- HDC».

وزودت طرازات «MG HS» ببعض التجهيزات الأخرى، ومنها «فرامل يد كهربائية- نظام مراقبة النقطة العمياء- خاصية التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب- التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية- نظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مصابيح ليد أمامية وخلفية مدعومة بإمكانية التشغيل أتوماتيكيًّا- مصابيح ضباب خلفية- خاصية طي وتسخين المرايات الجانبية كهربائيًّا- إمكانية فتح الشنطة الخلفية أوتوماتيكيًّا- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- فتحات شكمان مزوجة- جنوط رياضية 18 بوصة».

وزودت طرازات «MG HS» ببعض الكماليات الأخرى، من بينها «مثبت سرعة- خاصية الدخول الذكي- زر نظام القيادة الرياضية عبر عجلة القيادة- عجلة القيادة متعددة الوظائف- مكيف هواء ثنائي التحكم مع وجود مخارج خلفية وسخانات فى المقاعد الأمامية- إمكانية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًّا- فتحة سقف بانوراما».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة عدادات ذكية 12.3 بوصة- شاشة وسائط 10.1 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول ، وغيرها».

ودعمت سيارات ام جي HS فئة «LFC Edition» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومن بينها «فرش رياضي داخلي أحمر اللون- شعار نادي ليفربول، وغيرها».