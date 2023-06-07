أسعار ومواصفات «إم جي 6» موديل 2023

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى لـ«إم جي»، أسعار سيارات إم جي 6 موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات في السوق المحلية.

أسعار إم جي 6 موديل 2023

الفئة السعر Comfort 850 Luxury – Black 890 Luxury – Red 915 القيمة بالألف جنيه

وتقدم طرازات «MG6» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 169 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت سيارات MG6 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية أمامية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD- نظام الثبات عند المنحدرات- نظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- مفتاح ذكي لتشغيل السيارة- خاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي- زجاج كهربائي- عجلة القيادة متعددة الوظائف- مكيف هواء مع مخارج خلفية- جنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى السيارة نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية- راديو- خاصية ربط بين الهاتف المحمول والجهاز الصوتي- شاشة وسائط 8 بوصة- مدخل USB، وغيرها».

وزودت طرازات MG6- الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية جانبية- مصابيح ليد أمامية مع خاصية التشغيل أتوماتيك- خاصية دخول السيارة دون مفتاح- مثبت سرعة ديناميكي- مقاعد جلد- إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات كهربائيًّا- مسند يد خلفي- جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات؛ من بينها «خاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا- فتحة سقف- مثبت سرعة- مصباح إضاءة في الشنطة الخلفية- مكيف هواء مزوج- جنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».