أسعار ومواصفات «إم جي 6» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «إم جي» فى مصر، عن أسعار سيارات إم جي 6 موديل 2022 الفئة الأولى «Comfort» بقيمة بلغت 425 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Luxury – Black» بنحو 445 ألفًا، والفئة الثالثة «Luxury – Red» بـ450 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

يذكر أن شركة «المنصور للسيارات» أقرت زيادات في أسعار سيارات إم جي 6 بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمى طراز «MG 6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

يبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات إم جي 6 موديل 2022

تقدم طرازات إم جي 6 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع الكترونى للفرامل EBD- نظام الثبات عند المنحدرات – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وزودت ببعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مفتاح ذكي لتشغيل السيارة – خاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي – زجاج كهربائي – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مكييف هواء مع مخارج خلفية – جنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى السيارة نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية – راديو – خاصية ربط بين الهاتف المحمول والجهاز الصوتي – شاشة وسائط 8 بوصة – مدخل USB، وغيرها».

دعمت سيارات «MG 6» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية جانبية – مصابيح ليد أمامية مع خاصية التشغيل أتوماتيك – خاصية دخول السيارة بدون مفتاح – مثبت سرعة ديناميكي – مقاعد جلد – امكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات كهربائيًا – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

تقدم طرازات «ام جي 6» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «خاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا – فتحة سقف – مثبت سرعة – مصباح إضاءة في الشنطة الخلفية – مكييف هواء مزوج – جنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».

ألوان سيارات إم جي 6 موديل 2022

تقدم طرازات «ام جي 6» عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية هي «الأحمر، والأبيض، والرمادي، والأسود».