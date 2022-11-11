أسعار ومواصفات «إم جي 6» بعد زيادة الدولار

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «إم جي» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات إم جي 6 موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 40 إلى 55 ألف جنيه لبعض الفئات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الصرف وعلى رأسها “الدولار” الذى تعدى حاجز 24 جنيهًا في البنوك خلال نوفمبر الحالى.

أسعار إم جي 6

الفئة السعر Comfort 560 Luxury – Black 590 Luxury – Red 600 القيمة بالأف جنيه

مواصفات إم جي 6

ينتمى طراز «MG6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

يبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت سيارات MG6 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع الكترونى للفرامل EBD- نظام الثبات عند المنحدرات – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مفتاح ذكي لتشغيل السيارة – خاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي – زجاج كهربائي – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مكييف هواء مع مخارج خلفية – جنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى السيارة نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية – راديو – خاصية ربط بين الهاتف المحمول والجهاز الصوتي – شاشة وسائط 8 بوصة – مدخل USB، وغيرها».

وتقدم طرازات MG6 – الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية جانبية – مصابيح ليد أمامية مع خاصية التشغيل أتوماتيك – خاصية دخول السيارة بدون مفتاح – مثبت سرعة ديناميكي – مقاعد جلد – امكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات كهربائيًا – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية؛ من بينها «خاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا – فتحة سقف – مثبت سرعة – مصباح إضاءة في الشنطة الخلفية – مكييف هواء مزوج – جنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».

ألوان سيارات إم جي 6

تقدم طرازات «ام جي 6» عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية هي «الأحمر، والأبيض، والرمادي، والأسود».