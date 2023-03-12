أسعار ومواصفات «إم جي 6» بعد الزيادات الأخيرة خلال مارس

صعدت أسعار سيارات إم جي 6 موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 40 إلى 55 ألف جنيه لبعض الفئات خلال مارس الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «إم جي» فى مصر.

أسعار إم جي 6 موديل 2022

الفئة السعر القديم السعر الجديد Comfort 670 710 Luxury – Black 710 750 Luxury – Red 720 775 القيمة بألالف جنيه

وتزود طرازات «MG6» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 169 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم سيارات MG6 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع الكترونى للفرامل EBD- نظام الثبات عند المنحدرات – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مفتاح ذكي لتشغيل السيارة – خاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي – زجاج كهربائي – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مكييف هواء مع مخارج خلفية – جنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى السيارة نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية – راديو – خاصية ربط بين الهاتف المحمول والجهاز الصوتي – شاشة وسائط 8 بوصة – مدخل USB، وغيرها».

وزودت طرازات MG6 – الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية جانبية – مصابيح ليد أمامية مع خاصية التشغيل أتوماتيك – خاصية دخول السيارة بدون مفتاح – مثبت سرعة ديناميكي – مقاعد جلد – امكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات كهربائيًا – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات؛ من بينها «خاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا – فتحة سقف – مثبت سرعة – مصباح إضاءة في الشنطة الخلفية – مكييف هواء مزوج – جنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».