أسعار ومواصفات «إم جي 5» موديل 2022

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ام جي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات إم جي 5 موديل 2022 الفئة الأولى «Classic» بقيمة بلغت 320 ألف جنيه، والفئة الثانية «Comfort» بـ340 ألفًا، و الفئة الثالثة «Luxury» بنحو 360 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

ينتمي طراز «MG 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات «إم جي 5» موديل 2022

دعمت طرازات إم جي 5 -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان ، ومن أبرزها «وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة، وخاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين)، وضبط المرايات الخارجية كهربائيا، ومكيف هواء، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».

تقدم سيارات «MG 5» -الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة، ومصابيح إضاءة نهارية، وسخانات بالمرايا الجانبية، وحساسات للركن خلفية، وكاميرا خلفية».

زودت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتكييف يدوي، ومفتاح زكي لتشغيل السيارة، وعجلة قيادة جلد، ونظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية (Apple CarPlay + Android Auto) متصلة بشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس، وغيرها».

دعمت طرازات «ام جي 5» -الفئة الثالثة- بنفس المواصفات التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فرامل يد إلكترونية، وسائد هوائية جانبية، ومصابيح أمامية ليد، وكاميرا للركن 360 درجة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد جلد، وسخانات فى الكراسي الأمامية، وغيرها».