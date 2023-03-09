أسعار ومواصفات «إم جي 5» بعد الزيادات الأخيرة خلال مارس

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، عن زيادة أسعار سيارات إم جي 5 موديل 2022 بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مارس الحالى.

أسعار إم جي 5 موديل 2022

الفئة السعر الجديد السعر القديم Classic 500 535 Comfort 530 565 Luxury 560 595 القيمة بألالف جنيه

وتزود طرازات «

» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات MG5 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة – خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين) – ضبط المرايات الخارجية كهربائيا – مكيف هواء – خاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وزودت طرازات «MG5» -الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة – مصابيح إضاءة نهارية – سخانات بالمرايا الجانبية – حساسات للركن خلفية – كاميرا خلفية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف يدوي – مفتاح زكي لتشغيل السيارة – عجلة قيادة جلد – نظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية (Apple CarPlay + Android Auto) متصلة بشاشة عرض 8 بوصات تعمل باللمس، وغيرها».

وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية عن الفئات السابقة، من بينها «فرامل يد إلكترونية – وسائد هوائية جانبية – مصابيح أمامية ليد – كاميرا للركن 360 درجة – خاصية دخول السيارة بدون مفتاح – مقاعد جلد – سخانات فى الكراسي الأمامية، وغيرها».