أسعار ومواصفات «أوبل موكا 2023» بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات أوبل موكا موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 170 إلى 190 ألف جنيه لبعض الفئات خلال مارس الجاري، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «
أسعار أوبل موكا 2023
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|ELEGANCE
|760
|930
|GS Line
|800
|990
وتزود «
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.
ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 8 وسائد هوائية – فرامل مانعة الانغلاق – برنامج توزيع الفرامل – نظام الاتزان الالكتروني – برنامج مانع الانزلاق – نظام تنبيه السائق – نظام تحذير الخروج عن خطوط المسار – باور ستيرنج الكتروني حساس للسرعة – نظام مراقبة ضغط الإطارات – مواصفات الأمان لمقعد الأطفال – فرامل يد كهربائية».
ودعمت «موكا» بمجموعة من التجهيزات، ومنها «نظام مثبت ومحدد السرعة – حساسات ركن خلفية – مصابيح ضباب خلفية – مصابيح خلفية من الليد – إضاءة نهارية من الليد – إضاءة شبورة امامية من الليد – كاميرا خلفية بانوراما- مرايا داخلية ذاتية التعتيم – ضبط المرايات الجانبية كهربائيا – حساسات إضاءة ومطر – زجاج خلفي و جانبي معتم – جنوط رياضية 17 بوصة».
وزودت السيارة ببعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «مفتاح زكي لتشغيل المحرك – فتح الأبواب باللمس – تكييف أوتوماتيكي – نظام التعرف على السرعة المحددة و التوصية – نظام التعرف على إشارات المرور – ضبط كرسي السائق و الراكب في 6 اتجاهات – عجلة قيادة من الجلد قابلة للضبط – فتح وغلق المنافذ الجانبية بضغطة واحدة – مسند يد أمامى».
وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «نظام التعرف على الصوت – بدالات رياضية نقل السرعات – عدد 6 مكبرات صوتية – شاشة 10 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – شاشة عدادات ذكية 12 بوصة مع خاصية تغيير النمط – عدد 3 مخارج USB – وغيرها».
وتزيد الفئة الثانية ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مقاعد داخلية من القماش والجلد مطعمة بخطوط حمراء – تصميم داخلي للطابلو محاط بالأحمر – دواسات رياضية من الكروم – شاحن موبايل لاسلكي – الإضاءة بخاصية IntelliLux LED® Matrix – سقف أسود – حليات محيطة للزجاج الخارجي باللون الأحمر – بخطوط حمراء – سقف داخلي و شماسات من اللون الأسود ومزودة باضاءة ليد- جنوط رياضية 18 بوصة – وغيرها».