أسعار ومواصفات «أوبل موكا» موديل 2024

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى لـ«أوبل»، أسعار سيارات أوبل موكا موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار أوبل موكا 2024

الفئة السعر ELEGANCE مليون و150 ألفًا GS Line مليون و300 ألف

مواصفات أوبل موكا

وتقدم «موكا» بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي “تيربو”، يخرج قوة 130 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

وطبقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت «موكا» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «8 وسائد هوائية- فرامل مانعة الانغلاق- برنامج توزيع الفرامل- نظام الاتزان الإلكتروني- برنامج مانع الانزلاق- نظام تنبيه السائق- نظام تحذير الخروج عن خطوط المسار- باور ستيرنج إلكتروني حساس للسرعة- نظام مراقبة ضغط الإطارات- مواصفات الأمان لمقعد الأطفال- فرامل يد كهربائية».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات، ومنها «نظام مثبت ومحدد السرعة- حساسات ركن خلفية- مصابيح ضباب خلفية- مصابيح خلفية من الليد- إضاءة نهارية من الليد- إضاءة شبورة أمامية من الليد- كاميرا خلفية بانوراما- مرايا داخلية ذاتية التعتيم- ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا- حساسات إضاءة ومطر- زجاج خلفي و جانبي معتم- جنوط رياضية 17 بوصة».

وزودت السيارة ببعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «مفتاح زكي لتشغيل المحرك- فتح الأبواب باللمس- تكييف أوتوماتيكي- نظام التعرف على السرعة المحددة و التوصية- نظام التعرف على إشارات المرور- ضبط كرسي السائق والراكب في 6 اتجاهات- عجلة قيادة من الجلد قابلة للضبط- فتح و غلق المنافذ الجانبية بضغطة واحدة- مسند يد أمامى».

وتحتوى «موكا» على نظام ترفيهي مكون من «نظام التعرف على الصوت- بدالات رياضية نقل السرعات- عدد 6 مكبرات صوتية- شاشة 10 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي- شاشة عدادات ذكية 12 بوصة مع خاصية تغيير النمط- عدد 3 مخارج USB – وغيرها».

وتزيد الفئة الثانية ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مقاعد داخلية من القماش و الجلد مطعمة بخطوط حمراء- تصميم داخلي للطابلو محاط بالأحمر- دواسات رياضية من الكروم- شاحن موبايل لا سلكي- الإضاءة بخاصية IntelliLux LED® Matrix- سقف أسود- حليات محيطة للزجاج الخارجي باللون الأحمر- بخطوط حمراء- سقف داخلي وشماسات من اللون الاسود ومزودة باضاءة ليد- جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».