أسعار ومواصفات «أوبل موكا» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، أحدث أسعار سيارات أوبل موكا موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «المنصور للسيارات»، حددت أسعار طرازات أوبل موكا الفئة الأولى «ELEGANCE» بقيمة بلغت 520 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GS Line» بنحو 560 ألف جنيه خلال يوليو الحالى.

ينتمي طراز «موكا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «الكروس أوفر»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول ٤1٥1 مم العرض 1٧٩1 مم الارتفاع 1534 مم قاعدة العجلات 2557 مم سعة الشنطة الخلفية 350 لترًا

مواصفات أوبل موكا 2022

دعمت سيارات أوبل موكا موديل 2022 -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 8 وسائد هوائية- فرامل مانعة الانغلاق- برنامج توزيع الفرامل- نظام الاتزان الإلكتروني- برنامج مانع الانزلاق- نظام تنبيه السائق- نظام تحذير الخروج عن خطوط المسار- باور ستيرنج إلكتروني حساس للسرعة- نظام مراقبة ضغط الإطارات – مواصفات الأمان لمقعد الأطفال- فرامل يد كهربائية».

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات؛ ومن أبرزها «نظام مثبت ومحدد السرعة- حساسات ركن خلفية- مصابيح ضباب خلفية- مصابيح خلفية من الليد- إضاءة نهارية من الليد- إضاءة شبورة أمامية من الليد- كاميرا خلفية بانوراما- مرايا داخلية ذاتية التعتيم- ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا- حساسات إضاءة ومطر- زجاج خلفي و جانبي معتم- جنوط رياضية 17 بوصة».

كما زودت طرازات أوبل موكا ببعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «مفتاح زكي لتشغيل المحرك- فتح الأبواب باللمس- تكييف أوتوماتيكي- نظام التعرف على السرعة المحددة والتوصية- نظام التعرف على إشارات المرور- ضبط كرسي السائق و الراكب في 6 اتجاهات- عجلة قيادة من الجلد قابلة للضبط- فتح و غلق المنافذ الجانبية بضغطة واحدة- مسند يد أمامي».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «نظام التعرف على الصوت- بدالات رياضية نقل السرعات- عدد 6 مكبرات صوتية- شاشة 10 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي- شاشة عدادات ذكية 12 بوصة مع خاصية تغيير النمط- عدد 3 مخارج USB، وغيرها».

دعمت سيارات «اوبل موكا» الفئة الثانية بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مقاعد داخلية من القماش و الجلد مطعمة بخطوط حمراء- تصميم داخلي للطابلو محاط بالأحمر- دواسات رياضية من الكروم- شاحن موبايل لا سلكي- الإضاءة بخاصية IntelliLux LED® Matrix- سقف أسود- حليات محيطة للزجاج الخارجي باللون الأحمر- بخطوط حمراء- سقف داخلي و شماسات من اللون الأسود ومزودة بإضاءة ليد- جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

ألوان أوبل موكا 2022

تقديم طرازات «أوبل موكا» موديل 2022 عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية كالنحو التالي: