أسعار ومواصفات «أوبل كورسا 2024» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» وكيل «أوبل» في مصر، عن زيادة أسعار طرازات أوبل كورسا موديل 2024 بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالى.

أسعار أوبل كورسا 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد Elegance مليون و50 ألف مليون و150 ألف Topline مليون و100 ألف مليون و200 ألف

تقدم «كورسا» بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات أوبل كورسا بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، وأنظمة الفرامل الذكي، والثبات الإلكتروني، وتحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الإشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية وخلفية للركن- كاميرا خلفية، وفرامل يد كهرباء»

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات الأخرى؛ ومنها «مثبت ومحدد السرعة، مصابيح ضباب- إضاءة نهارية للمصابيح الأمامية led ، وحساسات إضاءة ومطر، وسنتر لوك، وريموت كنترول، إمكانية ضبط وضم المرايات كهربائيًّا، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى «كورسا» على بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «سبويلر خلفي، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للضبط، ومسند يد أمامي، و امكانية طي المقاعد الخلفي».

وتأتى السيارة بنظام ترفيهي مكون من «راديو AM / FM ، وعدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة عدادات ذكية 7 بوصة، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال لأجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية Apple Car Play + Android Auto، بلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».