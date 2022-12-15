أسعار ومواصفات «أوبل كورسا 2023» في مصر

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات أوبل كورسا موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

أسعار أوبل كورسا 2023

الفئة السعر Elegance 520 Topline 550 القيمة بألاف جنيه

مواصفات أوبل كورسا 2023

وتنتمي «كورسا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.7 لتر.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات «كورسا» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، وأنظمة الفرامل الذكي، والثبات الالكتروني، وتحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الاشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية وخلفية للركن – كاميرا خلفية، وفرامل يد كهرباء»

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الأخرى ومنها «مثبت ومحدد سرعة – مصابيح ضباب – إضاءة نهارية للمصابيح الامامية led ، وحساسات إضاءة ومطر، وسنتر لوك، وريموت كنترول، امكانية ضبط وضم المرايات كهربائيا، ، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وزودت طرازات أوبل كورسا ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «سبويلر خلفي، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للضبط، ومسند يد أمامي، و امكانية طي المقاعد الخلفي».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «راديو AM / FM ، وعدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة عدادات ذكية 7 بوصة، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال لأجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية Apple Car Play + Android Auto، بلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».