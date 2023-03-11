أسعار ومواصفات «أوبل كورسا 2023» بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات أوبل كورسا موديل 2023 بقيمة بلغت 130 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مارس الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «أوبل».

أسعار أوبل كورسا 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Elegance 600 730 Topline 640 770 القيمة بألالف جنيه

وتزود «كورسا» بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات أوبل كورسا بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، وأنظمة الفرامل الذكي، والثبات الالكتروني، وتحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الاشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية وخلفية للركن – كاميرا خلفية، وفرامل يد كهرباء»

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الأخرى ومنها «مثبت ومحدد السرعة، مصابيح ضباب – إضاءة نهارية للمصابيح الامامية led ، وحساسات إضاءة ومطر، وسنتر لوك، وريموت كنترول، امكانية ضبط وضم المرايات كهربائيا، ، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وزودت «كورسا» ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «سبويلر خلفي، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للضبط، ومسند يد أمامي، و امكانية طي المقاعد الخلفي».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «راديو AM / FM ، وعدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة عدادات ذكية 7 بوصة، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال لأجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية Apple Car Play + Android Auto، بلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».