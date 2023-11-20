أسعار ومواصفات «أوبل كورسا» موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، وكيل «أوبل» في مصر، زيادة أسعار سيارات أوبل كورسا موديل 2024 بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال نوفمبر الحالى.

أسعار أوبل كورسا 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد Elegance مليون جنيه مليون و50 ألفًا Topline مليون و50 ألفًا مليون و100 ألف القيمة بألاف جنيه

تزود «كورسا» بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم طرازات أوبل كورسا بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، وأنظمة الفرامل الذكي، والثبات الإلكتروني، وتحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الإشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية وخلفية للركن- كاميرا خلفية، وفرامل يد كهرباء»

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات الأخرى؛ ومنها «مثبت ومحدد السرعة، مصابيح ضباب- إضاءة نهارية للمصابيح الأمامية led ، وحساسات إضاءة ومطر، وسنتر لوك، وريموت كنترول، إمكانية ضبط وضم المرايات كهربائيًّا، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى «كورسا» على بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «سبويلر خلفي، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للضبط، ومسند يد أمامي، و امكانية طي المقاعد الخلفي».

وزُودت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «راديو AM / FM ، وعدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة عدادات ذكية 7 بوصة، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال لأجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية Apple Car Play + Android Auto، بلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».