أسعار ومواصفات «أوبل كورسا» موديل 2023

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، أسعار سيارات أوبل كورسا موديل 2023 الفئة الأولى «Elegance» بقيمة بلغت 470 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Topline» بنحو 490 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

وينتمي طراز «كورسا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سَعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 8.7 لتر.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4.06 متر العرض 1.96 متر الارتفاع 1.43 متر مساحة الشنطة الخلفية 309 لتر سعة خزان الوقود 44 لتر

مواصفات أوبل كورسا 2023

دعمت طرازات أوبل كورسا موديل 2023 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، وأنظمة الفرامل الذكي، والثبات الإلكتروني، وتحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الإشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات أمامية وخلفية للركن- كاميرا خلفية، وفرامل يد كهرباء»

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الأخرى؛ ومنها «مثبت ومحدد السرعة، مصابيح ضباب- إضاءة نهارية للمصابيح الامامية led، وحساسات إضاءة ومطر، وسنتر لوك، وريموت كنترول، إمكانية ضبط وضم المرايات كهربائيًّا، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وزُودت سيارات أوبل كورسا ببعض الكماليات الأخرى؛ من أبرزها «سبويلر خلفي، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للضبط، ومسند يد أمامي، وإمكانية طيّ المقاعد الخلفي».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «راديو AM / FM، وعدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة عدادات ذكية 7 بوصة، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال لأجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية Apple Car Play + Android Auto، بلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».