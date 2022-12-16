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أسعار ومواصفات «أوبل كروس لاند 2023» بعد الزيادات الأخيرة

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تقدم بأسعار تبدأ من 550 ألف جنيه

أسعار ومواصفات «أوبل كروس لاند 2023» بعد الزيادات الأخيرة
المال - خاص

المال - خاص

2:38 م, الجمعة, 16 ديسمبر 22

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «أوبل»، عن أحدث أسعار سيارات أوبل كروس لاند موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

أسعار أوبل كروس لاند 2023

الفئةالسعر الجديد
Elegance550
H/L580
القيمة بألالف جنيه
أوبل كروس لاند 2023

الأبعاد الخارجية

الطول4211 مم
العرض1765 مم
الارتفاع1605 مم
سعة الشنطة الخلفية410 لترات
أوبل كروس لاند 2023

مواصفات أوبل كروس لاند 2023

وتنتمى «كروس لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «كروس لاند» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «مثبت سرعة، النظام الذكى لركن السيارة، وحاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ضوء، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفى، ومكيف هواء “مانيوال”، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى طرازات «كروس لاند» على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- راديو- بلوتوث- مدخل USB- شاشة وسائط 7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها».

في المقابل، تزيد الفئة الثانية ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «فتحة سقف بانوراما، وحساسات ضبط أمامية، ومكيف هواء أتوماتيك، وفرش جلد، وخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية، وشاشة بيانات 3.5 بوصة، وإكصدام أمامي وخلفي، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».

سعر اوبل كروس لاند 2023
المال - خاص

المال - خاص

2:38 م, الجمعة, 16 ديسمبر 22