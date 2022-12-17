أسعار ومواصفات «أوبل كروس لاند 2023» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «أوبل»، أحدث أسعار سيارات أوبل كروس لاند موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

أسعار أوبل كروس لاند 2023

الفئة السعر الجديد Elegance 550 H/L 580 القيمة بألالف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4211 مم العرض 1765 مم الارتفاع 1605 مم سعة الشنطة الخلفية 410 لترات

مواصفات أوبل كروس لاند 2023

وتنتمى «كروس لاند» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «كروس لاند» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «مثبت سرعة، النظام الذكى لركن السيارة، وحاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ضوء، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفى، ومكيف هواء “مانيوال”، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى «كروس لاند» على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- راديو- بلوتوث- مدخل USB، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الثانية ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «فتحة سقف بانوراما، وحساسات ضبط أمامية، ومكيف هواء أتوماتيك، وفرش جلد، وخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية، وشاشة بيانات 3.5 بوصة، واكصدام أمامي وخلفي، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».