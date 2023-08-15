أسعار ومواصفات «أوبل كروس لاند» موديل 2024

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى لـ«أوبل»، عن أسعار سيارات أوبل كروس لاند موديل 2024 والتى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار أوبل كروس لاند 2024

الفئة السعر Elegance 950 ألف H/L مليون و70 ألف القيمة بالألف جنيه

وتقدم «أوبل كروس لاند» بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «كروس لاند» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «مثبت سرعة، النظام الذكى لركن السيارة، وحاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ضوء، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفى، ومكيف هواء “مانيوال”، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى «كروس لاند» على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- راديو- بلوتوث- مدخل USB، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الثانية ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «فتحة سقف بانوراما، وحساسات ضبط أمامية، ومكييف هواء أتوماتيك، وفرش جلد، وخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية، وشاشة بيانات 3.5 بوصة، واكصدام أمامي وخلفي، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».