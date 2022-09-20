أسعار ومواصفات «أوبل كروس لاند» موديل 2023

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «أوبل» في مصر، عن أسعار سيارات أوبل كروس لاند موديل 2023 الفئة الأولى «Elegance» بقيمة بلغت 480 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 510 آلاف جنيه داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

وينتمى طراز «كروس لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يخرج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4211 مم العرض 1765 مم الارتفاع 1605 مم سعة الشنطة الخلفية 410 لتر

مواصفات أوبل كروس لاند 2023

تقدم سيارات أوبل كروس لاند – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «مثبت سرعة، النظام الذكى لركن السيارة، وحاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ضوء، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفى، ومكيف هواء “مانيوال”، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 16 بوصة».

وزودت طرازات «كروس لاند» بنظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- راديو- بلوتوث- مدخل USB، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها».

فى المقابل، تزيد الفئة الثانية ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «فتحة سقف بانوراما، وحساسات ضبط أمامية، ومكييف هواء أتوماتيك، وفرش جلد، وخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية، وشاشة بيانات 3.5 بوصة، واكصدام أمامي وخلفي، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».

ألوان أوبل كروس لاند 2023

تقدم طرازات أوبل كروس لاند موديل 2023 عبر مجموعة من الألوان المختلفة في السوق المحلية، كالتالي: