أسعار ومواصفات «أوبل كروس لاند» بعد الزيادات الأخيرة خلال مارس

صعدت أسعار سيارات أوبل كروس لاند موديل 2023 بقيمة بلغت 60 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «أوبل» فى مصر.

أسعار أوبل كروس لاند 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Elegance 700 760 H/L 760 820 القيمة بألالف جنيه

وتزود «أوبل

» بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات «كروس لاند» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «مثبت سرعة، النظام الذكى لركن السيارة، وحاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ضوء، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفى، ومكيف هواء “مانيوال”، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى «كروس لاند» على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- راديو- بلوتوث- مدخل USB، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الثانية ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «فتحة سقف بانوراما، وحساسات ضبط أمامية، ومكييف هواء أتوماتيك، وفرش جلد، وخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية، وشاشة بيانات 3.5 بوصة، واكصدام أمامي وخلفي، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».