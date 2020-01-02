أسعار ومواصفات أرخص سيارة في مصر زوتي Z100 موديل 2020 (صور)

أعلنت مجموعة IFG جروب وكيل العلامة الصينية زوتي، أسعار سيارات زوتي Z100 موديل 2020 بقيمة 120 ألف جنيه خلال يناير الحالى.

وبحسب القوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات، فتعتبر «زوتي Z100» أرخص سيارة متواجدة فى السوق المحلية.

وينتمى طراز «زوتي Z100» لفئة السيارات الهاتشباك، المزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1000 سي سي، ليعطى قوة 75 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة خماسى السرعات.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3559 مم العرض 1620 مم الارتفاع 1476 مم

زوتي Z100

مواصفات زوتي Z100

زودت طرازات زوتي Z100 موديل 2020 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، وونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام توزيع إلكترونى Esp.

تحتوى على جنوط إطارات 23 بوصة، ومكييف هواء، وزجاج كهربائى أمامى، وخلفى، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وخاصية التحكم فى المرايات الجانبية كهربائيًّا، وحساسات ركن خلفية، وغيرها. زوتي Z100

وتقدم مجموعة IFG جروب طرازات زوتى Z100 موديل 2020 داخل السوق المحلية عبر 4 ألوان متاحة هى «أبيض، وفضي، وأزرق، ونبيتي».