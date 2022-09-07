تستعرض “المال” في التقرير التالي أسعار ومميزات هواتف أيفون وساعات Apple Wach الجديدة، عقب مؤتمر نظمته شركة آبل .,
وجاءت أسعار ومميزات هواتف أيفون وساعات Apple Wach الجديدة
من 249 $ .. إلى 1099 $ الجديد من iPhone و Apple Watch
كشفت آبل أخيرا عن آيفون 14 و 14+ ومعلوماته كالتالي:
حجم الشاشة يصل إلى 6.1 و 6.7 إنش
كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مزودة بمستشعر أكبر
الكاميرا الأمامية TrueDepth جديدة بدقة 12 ميجابكسل
تقنية Deep Fusion تحسّن التصوير بالمناطق منخفضة الإضاءة
شاشة OLED تحافظ على شبكية العين وزجاج درع سيراميكي
يأتي بخمسة ألوان: منتصف الليل – ضوء النجوم – الأزرق الفاتح – البنفسجي والأحمر
تشغيله على شريحة A15 Bionic التي تحسن سرعة الجهاز
السعر
999 دولار
آيفون 14 برو
1.099 دولار
آيفون برو ماكس
799 دولار
آيفون 14 سعره
899 دولار
آيفون 14 بلس
كما أطلقت آبل أيضا AirPods Pro وتحديثات الساعات الذكية
السعر : 249 دولارًا
تعمل لـ 30 ساعة ويمكن خفض الصوت بالاستشعار عن بعد
إضافة مكبر صوت للعلبة للإشارة إلى ضياعها أو انخفاض البطارية
Apple Watch Ultra
السعر 799 دولارًا
تعتبر أفضل للرياضيين
تحدد موقعك بدقة عالية
تحتوي على صفّارة إنذار بقوة 86 ديسيبل مدمجة في حالة الطوارئ
Apple Watch SE
تبدأ من 249 دولارًا
الشاشة أكبر بنسبة 30٪ من ساعة Series 3
تضيف الساعة ميزة تكتشف متى تتعرض لحادث سير شديد
تتصل الساعة تلقائيًا بالمستجيبين للطوارئ وترسل موقعك
Apple Watch Series 8
تبدأ من 399 دولارا
تقيس الحرارة والأكسجين
تكشف الحوادث المرورية تلقائيًّا
تستمر للعمل لمدة يوم ونص
مقاومة أكبر للصدمات والماء