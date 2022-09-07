أسعار ومميزات هواتف أيفون وساعات Apple Wach الجديدة

عقب مؤتمر نظمته شركة آبل .

أسعار ومميزات هواتف أيفون وساعات Apple Wach الجديدة
المال - خاص

المال - خاص

10:43 م, الأربعاء, 7 سبتمبر 22

تستعرض “المال” في التقرير التالي أسعار ومميزات هواتف أيفون وساعات Apple Wach الجديدة، عقب مؤتمر نظمته شركة آبل .,

وجاءت أسعار ومميزات هواتف أيفون وساعات Apple Wach الجديدة

من 249 $ .. إلى 1099 $ الجديد من iPhone و Apple Watch

كشفت آبل أخيرا عن آيفون 14 و 14+ ومعلوماته كالتالي:

حجم الشاشة يصل إلى 6.1 و 6.7 إنش

كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مزودة بمستشعر أكبر

الكاميرا الأمامية TrueDepth جديدة بدقة 12 ميجابكسل

تقنية Deep Fusion تحسّن التصوير بالمناطق منخفضة الإضاءة

شاشة OLED تحافظ على شبكية العين وزجاج درع سيراميكي

يأتي بخمسة ألوان: منتصف الليل – ضوء النجوم – الأزرق الفاتح – البنفسجي والأحمر

تشغيله على شريحة A15 Bionic التي تحسن سرعة الجهاز

السعر

999 دولار
آيفون 14 برو

1.099 دولار
آيفون برو ماكس

799 دولار
آيفون 14 سعره

899 دولار
آيفون 14 بلس

كما أطلقت آبل أيضا AirPods Pro وتحديثات الساعات الذكية

السعر : 249 دولارًا

تعمل لـ 30 ساعة ويمكن خفض الصوت بالاستشعار عن بعد

إضافة مكبر صوت للعلبة للإشارة إلى ضياعها أو انخفاض البطارية

Apple Watch Ultra

السعر 799 دولارًا

تعتبر أفضل للرياضيين

تحدد موقعك بدقة عالية

تحتوي على صفّارة إنذار بقوة 86 ديسيبل مدمجة في حالة الطوارئ

Apple Watch SE

تبدأ من 249 دولارًا

الشاشة أكبر بنسبة 30٪ من ساعة Series 3

تضيف الساعة ميزة تكتشف متى تتعرض لحادث سير شديد

تتصل الساعة تلقائيًا بالمستجيبين للطوارئ وترسل موقعك

Apple Watch Series 8

تبدأ من 399 دولارا

تقيس الحرارة والأكسجين

تكشف الحوادث المرورية تلقائيًّا

تستمر للعمل لمدة يوم ونص

مقاومة أكبر للصدمات والماء

المال - خاص

المال - خاص

10:43 م, الأربعاء, 7 سبتمبر 22