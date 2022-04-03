قفزت أسعار ورق العنب في سوق التجزئة إلى 120 جنيها في بعض الأسواق الراقية بينما تتراوح بين 90 إلى 100 جنيه في الأسواق الشعبية .

وأكد محمد سليم تاجر بسوق العبور ل”المال” إن سعر ورق العنب يشهد ارتفاعا غير مسبوق لانه ما يوجد في سوق العبور يعد بشائر المحصول بكميات محدودة مع ارتفاع الاستهلاك ، نتيجة قلة المعروض منه في الأسواق، مع زيادة الطلب على الشراء.

وأكد سليم أن موسم ورق العنب ينطلق في شهري يونيو ويوليو، ويكون خلالهما المعروض كثير.

ويسجل سعر الكيلو في موقع سوق الجملة بالعبور 25جنيها الي 40جنيها بينما تشير بيانات بوابة الأسعار التابعة لمركز معلومات رئاسة الوزراء، إلى أن متوسط سعر كيلو ورق العنب البلدي يبلغ 24.3 جنيه في الأسواق.

وأكد سليم إن هناك أصناف أخرى من الفواكه مثل الخوخ البلدي الذي يسعر ب 25جنيها ،كما أن هناك من الخضروات مثل الفلفل الحامي الذي يسجل 30جنيها ، والباذنجان الابيض ب25جنيها ، بسبب تراجع المعروض نتيجة تغيرات المناخ هذا العام.

ويبلغ سعر كيلو الفلفل الأخضر 25 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان 30 جنيهًا، وسعر كيلو الباذنجان باختلاف نوعه 15 جنيها.