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أسعار وثائق «صناديق الاستثمار» تقفز بقوة فى الأسبوع الماضي

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مدعومة بالأداء الإيجابى للبورصة

أسعار وثائق «صناديق الاستثمار» تقفز بقوة فى الأسبوع الماضي
جهاد سالم

جهاد سالم

6:17 ص, الثلاثاء, 25 أكتوبر 22

تمكنت وثائق صناديق الاستثمار من الصعود بقوة الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، كما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق مكاسب محدودة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود قوي، بواقع %4.3 للرئيسى EGX30، ليغلق على مستوى 10273 نقطة، وارتفع نظيره EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %3.3 مسجلا 2223 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %4.3، ليغلق بمستوى 3180 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو %3.38 بما يعادل 23.3 مليار جنيه، ليسجل 710.8 مليار بالأسبوع الماضي، مقارنة مع 687.5 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«سندي» يخطف صدارة «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 23 أكتوبرسعر الوثيقة في 16 أكتوبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك الاستثمار العربي “سندي”1013.53712.9934.191
البنك الأهلى الأول10044.2942.683.772
البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “الاهلي حياة”10098.8395.433.563
بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة”100262.1253.83.274
بنك مصر الأول500194.09187.953.275
البنك الزراعي المصري “الماسي”100279.49270.663.266
البنك التجاري الدولي “تكامل”100207.67201.43.117
بنك الكويت الوطني “الميزان”100353.909344.8742.628
مصر الخير1014.70014.6360.449

وارتفعت وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» حيث تمكنت وثيقته من الارتفاع بنحو %4.19 لتسجل 13.53 جنيه.

واقتنص صندوق البنك الأهلى الأول مركز الوصافة بإرتفاع %3.77 لتسجل وثيقته 44.29 جنيه، تلاه الصندوق المشترك للبنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» فى المركز الثالث بـ %3.56 لتصل وثيقته إلى 98.83 جنيه.

وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» المركز الرابع بارتفاع %3.27 لتسجل وثيقته 262.1 جنيه، وحل صندوق بنك مصر الأول فى نهاية الخمسة الأوائل بنسبة %3.27 وسجلت وثيقته 194.09 جنيه.

«الخبير» يعتلى قمة «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 23 أكتوبرسعر الوثيقة في 16 أكتوبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك تنمية الصادرات “الخبير”33.33119.31112.426.1291
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100123.99117.175.8212
مصر المستقبل1023.1121.895.5733
قناة السويس500495.81469.645.5724
بنك بلوم مصر100137.85130.855.3505
كريدي أجريكول مصر الأول100380.23361.015.3246
كريدي أجريكول الثاني100175.58166.715.3217
المصري الخليجي100249.03236.465.3168
البنك الأهلي المتحد “الفا”1020.52319.4925.2899
بنك القاهرة الأول10110.02104.575.21210
العربي الافريقي الدولي “شيلد”50176.52167.855.16511
بنك التعمير والاسكان “تعمير”100185.39176.325.14412
المجموعة العربية المصرية للتأمين100297.31282.95.09413
بنك الاسكندرية100347.53330.885.03214
قناة السويس “الاجيال”1014.01413.3554.93715
بنك مصر الثاني66.6782.9979.114.90516
MID BANK 1100539.73514.554.89417
البنك الاهلي الخامس1011.1310.624.80218
البنك الأهلي الثاني10065.4562.54.72019
بنك مصر الثالث100644.68615.714.70521
البنك الأهلي الثالث100131.81125.914.68621
بنك الكويت الوطني “نماء”1015.13714.4854.50022
فاروس 1100101.3797.164.33323
التجاري الدولي الثاني “استثمار”100202.9195.054.02524
بايونيرز “الرائد”10084.5681.783.39925
البنك الأهلي الكويتي100117.97116.441.31426

واستفادت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، من الصعود القوى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي، وتربع صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» على قمة الصناديق الأكثر صعودا بـ %6.12 لتسجل وثيقته 119.31 جنيه.

وحل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع %5.82 لتسجل وثيقته 123.99 جنيه، تلاه صندوق مصر المستقبل فى المركز الثالث بـ %5.57 وبسعر 23.11 جنيه للوثيقة.

 وحصد صندوق بنك قناة السويس – المركز الرابع – بـ %5.57 بسعر 495.81 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك بلوم فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ %5.34 وبلغ سعر وثيقته 137.85 جنيه.

«حصاد» نجم «النقدية»

واستكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

واقتنص صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» -المركز الأول- بأعلى نسبة ارتفاع %0.22 بقيمة 35.77 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك HSBC مصر ـ فى المركز الثانى – بنسبة صعود %0.215 بقيمة 384.43 جنيه للوثيقة.

وحقق صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» – المركز الثالث – بارتفاع %0.213، بسعر 102.89 جنيه، تلاه فى المركز الرابع صندوق آروب للتأمين بنسبة ارتفاع %0.212، بسعر 231.36 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق بنك كريدى أجريكول الثالث، بنسبة ارتفاع %0.21، بسعر 1079.98 جنيه للوثيقة الواحدة.

«جذور» الأعلى بـ «الدخل الثابت»

 كما صعدت وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضي، وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.21، وبلغ سعر وثيقته 31.22 جنيه.

 وحل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بالمركز الثاني بـ %0.2، بسعر 395.24 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك القاهرة «الثابت» – فى المركز الثالث – بـ %0.2، وبسعر283.4 جنيه للوثيقة الواحدة.

الصناديق النقدية خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 23 أكتوبرسعر الوثيقة في 16 أكتوبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
البنك الزراعي المصري “حصاد”1035.77135.6910.2231
بنك HSBC مصر100384.435383.6110.2152
العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “دايموند”100102.899102.6790.2133
أروب للتأمين100231.36230.870.2124
كريدى أجريكول مصر الثالث10001079.981077.710.2115
بنك الاسكندرية النقدي1049.88949.7850.2106
بنك مصر النقدي1057.58957.4700.2087
البنك الأهلي المتحد “ثروة”100309.29308.6570.2058
بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار”100478.653477.6750.2059
بنك التعمير والاسكان “موارد”1035.03834.9670.20310
التجاري الدولي “أصول”100543.6542.50.20311
البنك العربي الافريقي “جمان”100381.277380.5110.20112
بنك الكويت الوطني “اشراق”1035.60735.5360.20113
بنك القاهرة النقدي الثاني1037.80337.7280.20114
بنك الإمارات الوطني “مزيد”10001489.331486.380.19815
ان اي كابيتال “سيولة”1011.72911.7060.19616
البنك الأهلي المصري الرابع100283.350282.7960.19617
بنك EGB ثراء1023.72623.680.19618
بنك عودة النقدي10037.99737.9230.19419
بنك المؤسسة المصرفية “مزايا”1038.53638.4620.19320
بنك تنمية الصادرات “يومي”100469.517468.6200.19221
البنك العربي النقدي “يوماتي”1036.55236.4840.18922
MID BANK 210001029.9541028.0150.18923
بنك بلوم مصر النقدي100383.52382.80.18824
بنك أبوظبي الوطني100267.351266.8530.18725
البنك الاهلي الكويتي النقدي1036.66836.6020.17826
وثاق للتأمين التكافلي “ وثاق”1011.00410.9850.17227
بنك SAIB النقدي1024.14224.1010.16928
مصر للتأمين1023.64023.6010.16529
التجاري وفا بنك10001983.2691980.0850.16130
صناديق الدخل الثابت     
العربي الافريقي الدولي “جذور”1031.22331.1550.2161
التجاري الدولي “ثبات”100395.24394.430.2052
بنك القاهرة “الثابت”100283.4282.820.2053
البنك الأهلي الثامن “الواعد”10001954.5661951.1970.1734
البنك العقاري المصري العربي “المصري”100276.003275.9250.0295

«البركة» يسطع فى سماء «الإسلامية»

وسيطر الارتفاع القوى على كافة وثائق الصناديق الإسلامية -الأسبوع الماضي– وتربع صندوق بنك البركة على عرش الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ %5.13 لتسجل وثيقته 109.86 جنيه.

 وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة صعود %4.52 وبسعر 18.34 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» فى المركز الثالث بـ %4.23 وبلغ سعر وثيقته 85.46 جنيه.

وحل صندوق بنك مصر الرابع -فى المرتبة الرابعة- بارتفاع %3.81 بسعر 87.41 جنيه للوثيقة، وتذيل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» قائمة الخمسة الأعلى صعودا بـ %3.7 وبسعر 16.78 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى سياق مواز واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود – واقتنص صندوق مصر للتأمين التكافلى المركز الأول – بارتفاع %0.31 بقيمة 105.25 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ %0.197، بقيمة 132.39 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» فى المركز الثالث بـ %0.194، مسجلا 295.09 جنيه للوثيقة الواحدة.

وصعدت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – بواقع %4.26 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» لتصل إلى 145.32 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بـ %2.27، لتصل إلى 93.95 جنيه.

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 23 أكتوبرسعر الوثيقة في 16 أكتوبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك البركة مصر100109.86104.495.1391
بنك الكويت الوطني “ الحياة “10018.34617.5524.5242
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10085.4681.994.2323
بنك مصر الرابع10087.4184.23.8124
البنك الزراعي المصري “الوفاق”1016.78616.1863.7035
نعيم مصر100132.7128.133.5676
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100112.84108.973.5517
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل”100148.895143.9763.4168
بنك الاستثمار العربي “هلال”100226.382219.1523.2999
الصناديق النقديه الاسلامية     
مصر للتأمين التكافلي100105.251104.9160.3191
بنك البركة “البركات”100132.39132.130.1972
البنك المصرف المتحد “رخاء”100295.09294.520.1943
أبوظبي الإسلامي النقدي100217.789217.3840.1874
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار)100145.328139.3884.2611
بنك البركة مصر “ المتوزان “10093.9591.862.2752

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تلحقان بركب الصاعدين

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 23 أكتوبرسعر الوثيقة في 16 أكتوبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول     
بنك الشركة المصرفية العربية 2200121.247115.3515.1111
بنك تنمية الصادرات “كنوز”100164.545156.5955.0772
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100234.954234.4830.201
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
بنك مصر التراكمى “صندوق العمر”100552.1542.951.691
صندوق العربي الافريقي “جارد”1017.48117.2081.592
الصناديق العملة الأجنبية     
مصر النقدي “ الدولار “10 دولار12.09012.0850.041
مصر النقدي “ اليورو “10 يورو11.03711.0370.0042

وارتفعت وثيقتى صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى نسبة ارتفاع %5.11، لتصل الى 121.24جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %5.07، وبسعر 164.54 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.2، ليصل سعر الوثيقة إلى 234.95 جنيه.

كما صعدت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، وجاءت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، فى المركز الأول بـ %1.69 لتصل إلى 552.1 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بواقع %1.59 لتصل إلى 17.48 جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

6:17 ص, الثلاثاء, 25 أكتوبر 22