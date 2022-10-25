أسعار وثائق «صناديق الاستثمار» تقفز بقوة فى الأسبوع الماضي

تمكنت وثائق صناديق الاستثمار من الصعود بقوة الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، كما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق مكاسب محدودة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود قوي، بواقع %4.3 للرئيسى EGX30، ليغلق على مستوى 10273 نقطة، وارتفع نظيره EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %3.3 مسجلا 2223 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %4.3، ليغلق بمستوى 3180 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو %3.38 بما يعادل 23.3 مليار جنيه، ليسجل 710.8 مليار بالأسبوع الماضي، مقارنة مع 687.5 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«سندي» يخطف صدارة «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 23 أكتوبر سعر الوثيقة في 16 أكتوبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك الاستثمار العربي “سندي” 10 13.537 12.993 4.19 1 البنك الأهلى الأول 100 44.29 42.68 3.77 2 البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “الاهلي حياة” 100 98.83 95.43 3.56 3 بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة” 100 262.1 253.8 3.27 4 بنك مصر الأول 500 194.09 187.95 3.27 5 البنك الزراعي المصري “الماسي” 100 279.49 270.66 3.26 6 البنك التجاري الدولي “تكامل” 100 207.67 201.4 3.11 7 بنك الكويت الوطني “الميزان” 100 353.909 344.874 2.62 8 مصر الخير 10 14.700 14.636 0.44 9

وارتفعت وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» حيث تمكنت وثيقته من الارتفاع بنحو %4.19 لتسجل 13.53 جنيه.

واقتنص صندوق البنك الأهلى الأول مركز الوصافة بإرتفاع %3.77 لتسجل وثيقته 44.29 جنيه، تلاه الصندوق المشترك للبنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» فى المركز الثالث بـ %3.56 لتصل وثيقته إلى 98.83 جنيه.

وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» المركز الرابع بارتفاع %3.27 لتسجل وثيقته 262.1 جنيه، وحل صندوق بنك مصر الأول فى نهاية الخمسة الأوائل بنسبة %3.27 وسجلت وثيقته 194.09 جنيه.

«الخبير» يعتلى قمة «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 23 أكتوبر سعر الوثيقة في 16 أكتوبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك تنمية الصادرات “الخبير” 33.33 119.31 112.42 6.129 1 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 123.99 117.17 5.821 2 مصر المستقبل 10 23.11 21.89 5.573 3 قناة السويس 500 495.81 469.64 5.572 4 بنك بلوم مصر 100 137.85 130.85 5.350 5 كريدي أجريكول مصر الأول 100 380.23 361.01 5.324 6 كريدي أجريكول الثاني 100 175.58 166.71 5.321 7 المصري الخليجي 100 249.03 236.46 5.316 8 البنك الأهلي المتحد “الفا” 10 20.523 19.492 5.289 9 بنك القاهرة الأول 10 110.02 104.57 5.212 10 العربي الافريقي الدولي “شيلد” 50 176.52 167.85 5.165 11 بنك التعمير والاسكان “تعمير” 100 185.39 176.32 5.144 12 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 297.31 282.9 5.094 13 بنك الاسكندرية 100 347.53 330.88 5.032 14 قناة السويس “الاجيال” 10 14.014 13.355 4.937 15 بنك مصر الثاني 66.67 82.99 79.11 4.905 16 MID BANK 1 100 539.73 514.55 4.894 17 البنك الاهلي الخامس 10 11.13 10.62 4.802 18 البنك الأهلي الثاني 100 65.45 62.5 4.720 19 بنك مصر الثالث 100 644.68 615.71 4.705 21 البنك الأهلي الثالث 100 131.81 125.91 4.686 21 بنك الكويت الوطني “نماء” 10 15.137 14.485 4.500 22 فاروس 1 100 101.37 97.16 4.333 23 التجاري الدولي الثاني “استثمار” 100 202.9 195.05 4.025 24 بايونيرز “الرائد” 100 84.56 81.78 3.399 25 البنك الأهلي الكويتي 100 117.97 116.44 1.314 26

واستفادت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، من الصعود القوى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي، وتربع صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» على قمة الصناديق الأكثر صعودا بـ %6.12 لتسجل وثيقته 119.31 جنيه.

وحل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع %5.82 لتسجل وثيقته 123.99 جنيه، تلاه صندوق مصر المستقبل فى المركز الثالث بـ %5.57 وبسعر 23.11 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك قناة السويس – المركز الرابع – بـ %5.57 بسعر 495.81 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك بلوم فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ %5.34 وبلغ سعر وثيقته 137.85 جنيه.

«حصاد» نجم «النقدية»

واستكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

واقتنص صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» -المركز الأول- بأعلى نسبة ارتفاع %0.22 بقيمة 35.77 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك HSBC مصر ـ فى المركز الثانى – بنسبة صعود %0.215 بقيمة 384.43 جنيه للوثيقة.

وحقق صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» – المركز الثالث – بارتفاع %0.213، بسعر 102.89 جنيه، تلاه فى المركز الرابع صندوق آروب للتأمين بنسبة ارتفاع %0.212، بسعر 231.36 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق بنك كريدى أجريكول الثالث، بنسبة ارتفاع %0.21، بسعر 1079.98 جنيه للوثيقة الواحدة.

«جذور» الأعلى بـ «الدخل الثابت»

كما صعدت وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضي، وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.21، وبلغ سعر وثيقته 31.22 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بالمركز الثاني بـ %0.2، بسعر 395.24 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك القاهرة «الثابت» – فى المركز الثالث – بـ %0.2، وبسعر283.4 جنيه للوثيقة الواحدة.

الصناديق النقدية خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 23 أكتوبر سعر الوثيقة في 16 أكتوبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى البنك الزراعي المصري “حصاد” 10 35.771 35.691 0.223 1 بنك HSBC مصر 100 384.435 383.611 0.215 2 العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “دايموند” 100 102.899 102.679 0.213 3 أروب للتأمين 100 231.36 230.87 0.212 4 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1079.98 1077.71 0.211 5 بنك الاسكندرية النقدي 10 49.889 49.785 0.210 6 بنك مصر النقدي 10 57.589 57.470 0.208 7 البنك الأهلي المتحد “ثروة” 100 309.29 308.657 0.205 8 بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار” 100 478.653 477.675 0.205 9 بنك التعمير والاسكان “موارد” 10 35.038 34.967 0.203 10 التجاري الدولي “أصول” 100 543.6 542.5 0.203 11 البنك العربي الافريقي “جمان” 100 381.277 380.511 0.201 12 بنك الكويت الوطني “اشراق” 10 35.607 35.536 0.201 13 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 37.803 37.728 0.201 14 بنك الإمارات الوطني “مزيد” 1000 1489.33 1486.38 0.198 15 ان اي كابيتال “سيولة” 10 11.729 11.706 0.196 16 البنك الأهلي المصري الرابع 100 283.350 282.796 0.196 17 بنك EGB ثراء 10 23.726 23.68 0.196 18 بنك عودة النقدي 100 37.997 37.923 0.194 19 بنك المؤسسة المصرفية “مزايا” 10 38.536 38.462 0.193 20 بنك تنمية الصادرات “يومي” 100 469.517 468.620 0.192 21 البنك العربي النقدي “يوماتي” 10 36.552 36.484 0.189 22 MID BANK 2 1000 1029.954 1028.015 0.189 23 بنك بلوم مصر النقدي 100 383.52 382.8 0.188 24 بنك أبوظبي الوطني 100 267.351 266.853 0.187 25 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 36.668 36.602 0.178 26 وثاق للتأمين التكافلي “ وثاق” 10 11.004 10.985 0.172 27 بنك SAIB النقدي 10 24.142 24.101 0.169 28 مصر للتأمين 10 23.640 23.601 0.165 29 التجاري وفا بنك 1000 1983.269 1980.085 0.161 30 صناديق الدخل الثابت العربي الافريقي الدولي “جذور” 10 31.223 31.155 0.216 1 التجاري الدولي “ثبات” 100 395.24 394.43 0.205 2 بنك القاهرة “الثابت” 100 283.4 282.82 0.205 3 البنك الأهلي الثامن “الواعد” 1000 1954.566 1951.197 0.173 4 البنك العقاري المصري العربي “المصري” 100 276.003 275.925 0.029 5

«البركة» يسطع فى سماء «الإسلامية»

وسيطر الارتفاع القوى على كافة وثائق الصناديق الإسلامية -الأسبوع الماضي– وتربع صندوق بنك البركة على عرش الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ %5.13 لتسجل وثيقته 109.86 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة صعود %4.52 وبسعر 18.34 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» فى المركز الثالث بـ %4.23 وبلغ سعر وثيقته 85.46 جنيه.

وحل صندوق بنك مصر الرابع -فى المرتبة الرابعة- بارتفاع %3.81 بسعر 87.41 جنيه للوثيقة، وتذيل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» قائمة الخمسة الأعلى صعودا بـ %3.7 وبسعر 16.78 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى سياق مواز واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود – واقتنص صندوق مصر للتأمين التكافلى المركز الأول – بارتفاع %0.31 بقيمة 105.25 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ %0.197، بقيمة 132.39 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» فى المركز الثالث بـ %0.194، مسجلا 295.09 جنيه للوثيقة الواحدة.

وصعدت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – بواقع %4.26 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» لتصل إلى 145.32 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بـ %2.27، لتصل إلى 93.95 جنيه.

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 23 أكتوبر سعر الوثيقة في 16 أكتوبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك البركة مصر 100 109.86 104.49 5.139 1 بنك الكويت الوطني “ الحياة “ 100 18.346 17.552 4.524 2 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 85.46 81.99 4.232 3 بنك مصر الرابع 100 87.41 84.2 3.812 4 البنك الزراعي المصري “الوفاق” 10 16.786 16.186 3.703 5 نعيم مصر 100 132.7 128.13 3.567 6 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 112.84 108.97 3.551 7 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل” 100 148.895 143.976 3.416 8 بنك الاستثمار العربي “هلال” 100 226.382 219.152 3.299 9 الصناديق النقديه الاسلامية مصر للتأمين التكافلي 100 105.251 104.916 0.319 1 بنك البركة “البركات” 100 132.39 132.13 0.197 2 البنك المصرف المتحد “رخاء” 100 295.09 294.52 0.194 3 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 217.789 217.384 0.187 4 الصناديق الاسلامية المتوازنة صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار) 100 145.328 139.388 4.261 1 بنك البركة مصر “ المتوزان “ 100 93.95 91.86 2.275 2

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تلحقان بركب الصاعدين

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 23 أكتوبر سعر الوثيقة في 16 أكتوبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى صناديق تحديد الاصول بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 121.247 115.351 5.111 1 بنك تنمية الصادرات “كنوز” 100 164.545 156.595 5.077 2 الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 234.954 234.483 0.20 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال بنك مصر التراكمى “صندوق العمر” 100 552.1 542.95 1.69 1 صندوق العربي الافريقي “جارد” 10 17.481 17.208 1.59 2 الصناديق العملة الأجنبية مصر النقدي “ الدولار “ 10 دولار 12.090 12.085 0.04 1 مصر النقدي “ اليورو “ 10 يورو 11.037 11.037 0.004 2

وارتفعت وثيقتى صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى نسبة ارتفاع %5.11، لتصل الى 121.24جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %5.07، وبسعر 164.54 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.2، ليصل سعر الوثيقة إلى 234.95 جنيه.

كما صعدت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، وجاءت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، فى المركز الأول بـ %1.69 لتصل إلى 552.1 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بواقع %1.59 لتصل إلى 17.48 جنيه.