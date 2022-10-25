أسعار وثائق «صناديق الاستثمار» تقفز بقوة فى الأسبوع الماضي

تمكنت وثائق صناديق الاستثمار من الصعود بقوة الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، كما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق مكاسب محدودة.
وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود قوي، بواقع %4.3 للرئيسى EGX30، ليغلق على مستوى 10273 نقطة، وارتفع نظيره EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %3.3 مسجلا 2223 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %4.3، ليغلق بمستوى 3180 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو %3.38 بما يعادل 23.3 مليار جنيه، ليسجل 710.8 مليار بالأسبوع الماضي، مقارنة مع 687.5 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
«سندي» يخطف صدارة «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 23 أكتوبر
|سعر الوثيقة في 16 أكتوبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك الاستثمار العربي “سندي”
|10
|13.537
|12.993
|4.19
|1
|البنك الأهلى الأول
|100
|44.29
|42.68
|3.77
|2
|البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “الاهلي حياة”
|100
|98.83
|95.43
|3.56
|3
|بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة”
|100
|262.1
|253.8
|3.27
|4
|بنك مصر الأول
|500
|194.09
|187.95
|3.27
|5
|البنك الزراعي المصري “الماسي”
|100
|279.49
|270.66
|3.26
|6
|البنك التجاري الدولي “تكامل”
|100
|207.67
|201.4
|3.11
|7
|بنك الكويت الوطني “الميزان”
|100
|353.909
|344.874
|2.62
|8
|مصر الخير
|10
|14.700
|14.636
|0.44
|9
وارتفعت وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» حيث تمكنت وثيقته من الارتفاع بنحو %4.19 لتسجل 13.53 جنيه.
واقتنص صندوق البنك الأهلى الأول مركز الوصافة بإرتفاع %3.77 لتسجل وثيقته 44.29 جنيه، تلاه الصندوق المشترك للبنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» فى المركز الثالث بـ %3.56 لتصل وثيقته إلى 98.83 جنيه.
وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» المركز الرابع بارتفاع %3.27 لتسجل وثيقته 262.1 جنيه، وحل صندوق بنك مصر الأول فى نهاية الخمسة الأوائل بنسبة %3.27 وسجلت وثيقته 194.09 جنيه.
«الخبير» يعتلى قمة «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 23 أكتوبر
|سعر الوثيقة في 16 أكتوبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك تنمية الصادرات “الخبير”
|33.33
|119.31
|112.42
|6.129
|1
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|100
|123.99
|117.17
|5.821
|2
|مصر المستقبل
|10
|23.11
|21.89
|5.573
|3
|قناة السويس
|500
|495.81
|469.64
|5.572
|4
|بنك بلوم مصر
|100
|137.85
|130.85
|5.350
|5
|كريدي أجريكول مصر الأول
|100
|380.23
|361.01
|5.324
|6
|كريدي أجريكول الثاني
|100
|175.58
|166.71
|5.321
|7
|المصري الخليجي
|100
|249.03
|236.46
|5.316
|8
|البنك الأهلي المتحد “الفا”
|10
|20.523
|19.492
|5.289
|9
|بنك القاهرة الأول
|10
|110.02
|104.57
|5.212
|10
|العربي الافريقي الدولي “شيلد”
|50
|176.52
|167.85
|5.165
|11
|بنك التعمير والاسكان “تعمير”
|100
|185.39
|176.32
|5.144
|12
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|100
|297.31
|282.9
|5.094
|13
|بنك الاسكندرية
|100
|347.53
|330.88
|5.032
|14
|قناة السويس “الاجيال”
|10
|14.014
|13.355
|4.937
|15
|بنك مصر الثاني
|66.67
|82.99
|79.11
|4.905
|16
|MID BANK 1
|100
|539.73
|514.55
|4.894
|17
|البنك الاهلي الخامس
|10
|11.13
|10.62
|4.802
|18
|البنك الأهلي الثاني
|100
|65.45
|62.5
|4.720
|19
|بنك مصر الثالث
|100
|644.68
|615.71
|4.705
|21
|البنك الأهلي الثالث
|100
|131.81
|125.91
|4.686
|21
|بنك الكويت الوطني “نماء”
|10
|15.137
|14.485
|4.500
|22
|فاروس 1
|100
|101.37
|97.16
|4.333
|23
|التجاري الدولي الثاني “استثمار”
|100
|202.9
|195.05
|4.025
|24
|بايونيرز “الرائد”
|100
|84.56
|81.78
|3.399
|25
|البنك الأهلي الكويتي
|100
|117.97
|116.44
|1.314
|26
واستفادت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، من الصعود القوى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي، وتربع صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» على قمة الصناديق الأكثر صعودا بـ %6.12 لتسجل وثيقته 119.31 جنيه.
وحل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع %5.82 لتسجل وثيقته 123.99 جنيه، تلاه صندوق مصر المستقبل فى المركز الثالث بـ %5.57 وبسعر 23.11 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك قناة السويس – المركز الرابع – بـ %5.57 بسعر 495.81 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك بلوم فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ %5.34 وبلغ سعر وثيقته 137.85 جنيه.
«حصاد» نجم «النقدية»
واستكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» -المركز الأول- بأعلى نسبة ارتفاع %0.22 بقيمة 35.77 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك HSBC مصر ـ فى المركز الثانى – بنسبة صعود %0.215 بقيمة 384.43 جنيه للوثيقة.
وحقق صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» – المركز الثالث – بارتفاع %0.213، بسعر 102.89 جنيه، تلاه فى المركز الرابع صندوق آروب للتأمين بنسبة ارتفاع %0.212، بسعر 231.36 جنيه للوثيقة.
وخامسًا صندوق بنك كريدى أجريكول الثالث، بنسبة ارتفاع %0.21، بسعر 1079.98 جنيه للوثيقة الواحدة.
«جذور» الأعلى بـ «الدخل الثابت»
كما صعدت وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضي، وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.21، وبلغ سعر وثيقته 31.22 جنيه.
وحل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بالمركز الثاني بـ %0.2، بسعر 395.24 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك القاهرة «الثابت» – فى المركز الثالث – بـ %0.2، وبسعر283.4 جنيه للوثيقة الواحدة.
الصناديق النقدية خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 23 أكتوبر
|سعر الوثيقة في 16 أكتوبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|البنك الزراعي المصري “حصاد”
|10
|35.771
|35.691
|0.223
|1
|بنك HSBC مصر
|100
|384.435
|383.611
|0.215
|2
|العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “دايموند”
|100
|102.899
|102.679
|0.213
|3
|أروب للتأمين
|100
|231.36
|230.87
|0.212
|4
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|1000
|1079.98
|1077.71
|0.211
|5
|بنك الاسكندرية النقدي
|10
|49.889
|49.785
|0.210
|6
|بنك مصر النقدي
|10
|57.589
|57.470
|0.208
|7
|البنك الأهلي المتحد “ثروة”
|100
|309.29
|308.657
|0.205
|8
|بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار”
|100
|478.653
|477.675
|0.205
|9
|بنك التعمير والاسكان “موارد”
|10
|35.038
|34.967
|0.203
|10
|التجاري الدولي “أصول”
|100
|543.6
|542.5
|0.203
|11
|البنك العربي الافريقي “جمان”
|100
|381.277
|380.511
|0.201
|12
|بنك الكويت الوطني “اشراق”
|10
|35.607
|35.536
|0.201
|13
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|10
|37.803
|37.728
|0.201
|14
|بنك الإمارات الوطني “مزيد”
|1000
|1489.33
|1486.38
|0.198
|15
|ان اي كابيتال “سيولة”
|10
|11.729
|11.706
|0.196
|16
|البنك الأهلي المصري الرابع
|100
|283.350
|282.796
|0.196
|17
|بنك EGB ثراء
|10
|23.726
|23.68
|0.196
|18
|بنك عودة النقدي
|100
|37.997
|37.923
|0.194
|19
|بنك المؤسسة المصرفية “مزايا”
|10
|38.536
|38.462
|0.193
|20
|بنك تنمية الصادرات “يومي”
|100
|469.517
|468.620
|0.192
|21
|البنك العربي النقدي “يوماتي”
|10
|36.552
|36.484
|0.189
|22
|MID BANK 2
|1000
|1029.954
|1028.015
|0.189
|23
|بنك بلوم مصر النقدي
|100
|383.52
|382.8
|0.188
|24
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|267.351
|266.853
|0.187
|25
|البنك الاهلي الكويتي النقدي
|10
|36.668
|36.602
|0.178
|26
|وثاق للتأمين التكافلي “ وثاق”
|10
|11.004
|10.985
|0.172
|27
|بنك SAIB النقدي
|10
|24.142
|24.101
|0.169
|28
|مصر للتأمين
|10
|23.640
|23.601
|0.165
|29
|التجاري وفا بنك
|1000
|1983.269
|1980.085
|0.161
|30
|صناديق الدخل الثابت
|العربي الافريقي الدولي “جذور”
|10
|31.223
|31.155
|0.216
|1
|التجاري الدولي “ثبات”
|100
|395.24
|394.43
|0.205
|2
|بنك القاهرة “الثابت”
|100
|283.4
|282.82
|0.205
|3
|البنك الأهلي الثامن “الواعد”
|1000
|1954.566
|1951.197
|0.173
|4
|البنك العقاري المصري العربي “المصري”
|100
|276.003
|275.925
|0.029
|5
«البركة» يسطع فى سماء «الإسلامية»
وسيطر الارتفاع القوى على كافة وثائق الصناديق الإسلامية -الأسبوع الماضي– وتربع صندوق بنك البركة على عرش الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ %5.13 لتسجل وثيقته 109.86 جنيه.
وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة صعود %4.52 وبسعر 18.34 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» فى المركز الثالث بـ %4.23 وبلغ سعر وثيقته 85.46 جنيه.
وحل صندوق بنك مصر الرابع -فى المرتبة الرابعة- بارتفاع %3.81 بسعر 87.41 جنيه للوثيقة، وتذيل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» قائمة الخمسة الأعلى صعودا بـ %3.7 وبسعر 16.78 جنيه للوثيقة الواحدة.
وفى سياق مواز واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود – واقتنص صندوق مصر للتأمين التكافلى المركز الأول – بارتفاع %0.31 بقيمة 105.25 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ %0.197، بقيمة 132.39 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» فى المركز الثالث بـ %0.194، مسجلا 295.09 جنيه للوثيقة الواحدة.
وصعدت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – بواقع %4.26 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» لتصل إلى 145.32 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بـ %2.27، لتصل إلى 93.95 جنيه.
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 23 أكتوبر
|سعر الوثيقة في 16 أكتوبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك البركة مصر
|100
|109.86
|104.49
|5.139
|1
|بنك الكويت الوطني “ الحياة “
|100
|18.346
|17.552
|4.524
|2
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|100
|85.46
|81.99
|4.232
|3
|بنك مصر الرابع
|100
|87.41
|84.2
|3.812
|4
|البنك الزراعي المصري “الوفاق”
|10
|16.786
|16.186
|3.703
|5
|نعيم مصر
|100
|132.7
|128.13
|3.567
|6
|بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|100
|112.84
|108.97
|3.551
|7
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل”
|100
|148.895
|143.976
|3.416
|8
|بنك الاستثمار العربي “هلال”
|100
|226.382
|219.152
|3.299
|9
|الصناديق النقديه الاسلامية
|مصر للتأمين التكافلي
|100
|105.251
|104.916
|0.319
|1
|بنك البركة “البركات”
|100
|132.39
|132.13
|0.197
|2
|البنك المصرف المتحد “رخاء”
|100
|295.09
|294.52
|0.194
|3
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|100
|217.789
|217.384
|0.187
|4
|الصناديق الاسلامية المتوازنة
|صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار)
|100
|145.328
|139.388
|4.261
|1
|بنك البركة مصر “ المتوزان “
|100
|93.95
|91.86
|2.275
|2
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تلحقان بركب الصاعدين
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 16/10/2022 الى 23/10/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 23 أكتوبر
|سعر الوثيقة في 16 أكتوبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|صناديق تحديد الاصول
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|200
|121.247
|115.351
|5.111
|1
|بنك تنمية الصادرات “كنوز”
|100
|164.545
|156.595
|5.077
|2
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|100
|234.954
|234.483
|0.20
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|بنك مصر التراكمى “صندوق العمر”
|100
|552.1
|542.95
|1.69
|1
|صندوق العربي الافريقي “جارد”
|10
|17.481
|17.208
|1.59
|2
|الصناديق العملة الأجنبية
|مصر النقدي “ الدولار “
|10 دولار
|12.090
|12.085
|0.04
|1
|مصر النقدي “ اليورو “
|10 يورو
|11.037
|11.037
|0.004
|2
وارتفعت وثيقتى صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى نسبة ارتفاع %5.11، لتصل الى 121.24جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %5.07، وبسعر 164.54 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.2، ليصل سعر الوثيقة إلى 234.95 جنيه.
كما صعدت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، وجاءت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، فى المركز الأول بـ %1.69 لتصل إلى 552.1 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بواقع %1.59 لتصل إلى 17.48 جنيه.