أسعار هواتف الآيفون تشتعل على مواقع التجارة الإلكترونية

فى سابقة هى الأولى من نوعها، اتجهت مواقع خدمات التجارة الإلكترونية فى مصر إلى بيع وتوفير هواتف أبل الأمريكية أونلاين، رغم عدم إتاحتها لدى الوكلاء والموزعين المعتمدين، وعلى رأسها «آيفون 14» بجميع إصداراته.

وقامت «المال» بإجراء مسح شامل على عدد من مواقع البيع عبر شبكة الإنترنت، إذ عرض أحد المواقع هاتف آيفون 14 برو ماكس نسخة 256 جيجابايت ثنائى الشريحة بسعر 65 ألف جنيه، مقابل 72 ألفًا لإصدار آيفون 14 برو نسخة 256، بينما يلامس سعر «آيفون 14 نسخة 128 الـ50 ألف جنيه.

وكشفت «المال» منذ أيام عن اختفاء أجهزة هواتف الآيفون فى كل الشرائح السعرية بعد نفاد المخزون منها.

كما اشترطت بعض المواقع على العملاء سداد قيمة جهاز آيفون مقدمًا باستخدام البطاقات الائتمانية قبل التوصيل، وهو أمر على خلاف المتفق عليه فى السوق المصرية، والذى يتيح للمستهلكين خيارين، الدفع عند الاستلام أو السداد الإلكترونى.

وشهد هاتف آيفون 13 برو ماكس نسخة 128 جيجا تباينًا شديدًا بين سعر الموزع الرئيسى «تريد لاين» على موقعه الإلكترونى والبالغ 47900 جنيه مقابل 59950 جنيهًا على موقع تسوق إلكتروني، بزيادة تتجاوز 12 ألف جنيه دفعة واحدة.

وعرض الموقع ذاته هاتف آيفون 13 إصدار 128 جيجا، بسعر 35990 جنيهًا مقابل 34900 لدى «تريد لاين».

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، استحوذت العلامة الأمريكية «أبل» على حصة سوقية %2.9 من إجمالى مبيعات الهواتف، البالغة نحو 681 ألف جهاز خلال سبتمبر الماضى.