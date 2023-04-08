أسعار ميكروباص «تويوتا هاي ايس» ترتفع 100 ألف جنيه

ارتفعت أسعار ميكروباص «تويوتا هاي ايس» بقيمة 100 ألف جنيه لبعض الفئات خلال أبريل الجاري، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «تويوتا مصر».

وصعدت أسعار ميكروباص «تويوتا هاي ايس» الفئة الأولى إلى 970 ألف جنيه، بدلا من 870 ألف سابقًا.

وقفزت أسعار ميكروباص تويوتا هاي ايس الفئة الأعلى إلى مليون جنيه، مقابل 900 ألف جنيه خلال مارس المنتهي.

واستحوذ ميكروباص «تويوتا هاي ايس» على حصة سوقية 23%، من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» مسجلة نحو 119 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».