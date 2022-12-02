أسعار موبايلات «شاومي» في مصر تقفز 20% خلال ديسمبر

أرسلت شركة «شاومي مصر» لشبكة موزعيها المعتمدين، أمس، القائمة السعرية الجديدة والتى تضمنت زيادات في أسعار موبايلات شاومي بنسب تتراوح بين 6 إلى 20% لبعض أجهزة هواتفها المحمولة المطروحة داخل السوق المحلية خلال ديسمبر الحالى.

وفى رصد أجرته “المال” شهدت أسعار سلسلة هواتف شاومي «ريدمي NOTE 11» و«ريدمي NOTE 10s» أعلى زيادة سعرية بنسب تصل إلى 20%.

فى حين، قدرت أقل زيادة سعرية لأجهزة شاومي «ريدمي NOTE 10 PRO» بنسبة 6% لبعض الفئات.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شاومي»، فقد تضمنت بعض الإصدارات الجديدة من هواتف العلامة الصينية، من أبرزها «ريدمي A1 Plus، وشاومي 12T، وC40 Poco».

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار موبايلات شاومى في مصر: