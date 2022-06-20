أسعار مواصفات «بيجو 3008» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات بيجو 3008 موديل 2022 الفئة الأولى «Active Pack» بقيمة بلغت 650 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Allure Pack» بـ700 ألف، والفئة الثالثة «GT» بـ775 ألفًا، والفئة الرابعة «GT – Red interior» بنحو 780 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

يذكر أن شركة «مانسكو أوتوموتيف» أقرت زيادات في أسعار طرازات بيجو 3008 بنحو 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

وينتمي طراز «بيجو 3008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى مدة زمنية 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات بيجو 3008 موديل 2022

ودعمت سيارات بيجو 3008 موديل 2022 الفئة الأولى «Active Pack» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التوازن الإلكتروني ESP- خاصية تدعيم الفرامل ABA- أنظمة مساعدة صعود المرتفعات HAC- وتنبيه للسائق – ومراقبة ضغط الإطارات – مانع إدارة المحرك “ايموبليزر” – إمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية».

وتقدم بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة – فرامل يد كهربائية – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – حساسات مطر – مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED- مكيف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – امكانية التحكم فى المقاعد الأمامية – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مسند يد أمامي خلفي – مرآة ذاتية التعتيم – مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين -جنوط 17 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB مع إمكانية الاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول – شاحن لاسلكي – لوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها”.

وزودت طرازات بيجو 3008 فئة «Allure Pack» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «فتحة سقف بانوراما – امكانية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا – فرش المقاعد من القماش والجلد – امكانية التحكم فى مقعد السائق كهربائيًّا مع خاصية التدليك وتدفئة المقاعد – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

ودعمت طرازات بيجو 3008 موديل 2022 فئة «GT» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «إمكانية التحكم كهربائيًّا بمقعد السائق، وخاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية – التحكم في مستوى إضاءة المصابيح الأمامية – مخرج عادم خلفي ثنائي الفتحات – شعار GT Line على الجسم الخارجي للسيارة – مقاعد جلد، وغيرها».