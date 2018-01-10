أسعار مواد البناء ترتفع 50%

محمود محسن شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا بنسبة %50 فى بداية العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضى، رغم ثبات هذه الأسعار فى ديسمبر 2017‪‬ فى هذا السياق، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن سعر طن الحديد تراوح بين 11900 و12 ألف جنيه تسلي

محمود محسن

شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا بنسبة %50 فى بداية العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضى، رغم ثبات هذه الأسعار فى ديسمبر 2017‪‬

فى هذا السياق، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن سعر طن الحديد تراوح بين 11900 و12 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، مقارنة مع 8000 – 8500 جنيه فى يناير 2017‪‬.

وأوضح أن سعر الطن سالف الذكر يضاف إليه تكلفة نقله، والتى تتحدد بناء على المسافة، وقد تصل بسعر الطن إلى 12300 جنيه.

وأرجع ارتفاع ثمن الحديد إلى صعود الأسعار العالمية، بالإضافة إلى رسوم الإغراق على الحديد المستورد‪.‬

وقال رئيس شعبة مواد البناء إن أسعار طن الأسمنت تراوحت بين الـ880 والـ900 جنيه “أرض مصنع” مع بداية العام الحالى تضاف إليه تكلفة النقل ليدور الطن حول 950 و1000 جنيه، فيما بلغ 650 -700 جنيه فى يناير 2017‪‬.

ويرى الزينى أن ارتفاع أسعار الأسمنت غير مبررة لأن صناعة المنتج محلية بنسبة 100%، فضلا عن استجابة المسئولين للمصانع فى استخدام الفحم كطاقة بدلاً من الغاز، وهذه الخطوة تعتبر موفرة جدا فى تكاليف الإنتاج، وعزا الارتفاع إلى غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق‪.‬

من جانبه قال مسعد الشاذلى، رئيس مجلس الإدارة للجمعية التعاونية الإنتاجية لمصانع مواد البناء، إن أسعار الطوب تختلف من حجم لآخر، موضحا أن أسعار الشهر الحالى لم تختلف عن سابقه‪.‬

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار بنسبة %50 عن بداية العام الماضى، بعد تحرير سعر الصرف، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود «بنزين وسولار ومازوت»، علاوة على ارتفاع أسعار الكهرباء.

يذكر أن الحكومة قررت فى نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات‪.‬

وأضاف أن غالبية الطلب على الحجم 20‪ x 5.5 x 11‬، ويبلغ ثمن الـ1000 طوبة 300 جنيه، فيما يباع حجم 20‪ x 5.5 x 11‬، يوجد منه (دبل أو بلوك) الـ1000 طوبة منه بنحو 950 وقد تصل إلى 1000 جنيه.

وأضاف أن هناك حجما آخر وهو22‪ x 5.5 x 11.5 ‬ ويباع الـ1000 طوبة منه بـ350 جنيهة، ويوجد منه (دبل أو بلوك) وتبدأ الـ1000 طوبة منه بسعر 850 وقد يصل إلى 900 جنيه، كما أن هناك حجم 24‪ x 6 x 11.5‬ويباع الـ1000 طوبه منه بـ400 جنى، لافتا إلى أن الأسعار تضاف إليها تكلفة النقل.