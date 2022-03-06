أسعار مقدمى الخدمة زادت من %10 إلى %30 خلال عامى «كورونا»

كشف الدكتور شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة «عناية» للرعاية الطبية، أن أسعار مقدمى الخدمة الصحية -المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل والأشعة- ارتفعت خلال عامى فيروس كورونا (2020 و2021 ) بنسبة تتراوح من %10 إلى %30 .

وقال إن هناك زيادات مستمرة وغير مبررة بالشكل الكافى من وجهة نظره ولابد من تقنينها من خلال لجنة عليا تشكل من وزارة الصحة للرقابة على أسعار مقدمى الخدمة الطبية، خاصة وأن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين ومختلف المؤسسات الاقتصادية على التأمين الطبى مما يزيد الأمر سوءا.

وأضاف أن زيادة أسعار مقدمى الخدمة تعوق نمو شركات التأمين والرعاية الطبية التى تعمل بنظام الإدارة والمعروفة بـ«TPA» نظرا لأن ارتفاع الأسعار يبتلع أى زيادة فى القسط تمت على العميل لضمان حصوله على خدمة متميزة طوال فترة التعاقد والتغطيات اللازمة له.

وأكد أن بعض شركات التأمين عند تجديد التعاقد تجد أنها خاسرة وسوف تحسب القسط فى التجديد على أساس التضخم المرتقب وستضطر إلى إعادة النظر فى الأسعار مما يهدد بالإحجام عن التأمين الطبى ويصبح لمن يستطيع إليه سبيلا .

معتز مسعد رئيس القطاع الطبى فى شركة «أروب» للتأمينات العامة

من جانبه، قال معتز مسعد رئيس القطاع الطبى فى شركة «أروب» للتأمينات العامة إن هناك زيادات كبيرة تمت فعليا من مقدمى الخدمة الطبية شعرت بها شركات التأمين نظرا للزيادات المتوالية رغم أنها لاتتعاقد معها مباشرة ويكون ذلك عن طريق شركات الرعاية التى لديها شبكتها الطبية الخاصة.

وأضاف أن الزيادة مؤكدة لذا قام معيدو التأمين بزيادة أسعار التغطيات بالعقود، مضافا إليها حسابات التضخم المرتقب لكن مقدمى الخدمة لايوجد عليهم رقيب والقطاع الطبى يعانى الاحتكار مما يستلزم وقفة.

وأشار إلى أن شركات التأمين دوما تعيد النظر فى أسعار العقود، خاصة بعد زيادة الطلب على تغطية فيروس «كورونا» بعقود الطبى الجديدة والمجددة وهو ما يتطلب زيادة السعر بالأساس، علاوة على زيادة أسعار مقدمى الخدمة العشوائية والتضخم المرتقب مما يربك قطاع التأمين لأنه مراقب بحزم من الهيئة العامة للرقابة المالية لكنه يتعامل مع أطراف لا رقيب عليها.

المال ـ خاص

سددت 200 مليون جنيه تعويضات

«قناة السويس» تحقق 693 مليون جنيه أقساطا خلال النصف الأول من 2021/ 2022

حققت شركة قناة السويس للتأمين 693.2 مليون جنيه أقساطا خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2021/ 2022 مقابل 591.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وكشف محمد حسن فرغلى العضو المنتدب للشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «قناة السويس» للتأمين تسعى إلى تعزيز حصتها فى السوق المصرية من خلال استراتيجية متوازنة تتوافق مع مكانتها فى سوق التأمين.

وقال فرغلى إن الشركة تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة من خلال الاختيار الجيد للخطر مع سياسة تكوين محفظة تأمين متنوعة من جميع أنواع تأمينات الممتلكات التى تعمل بها الشركة تحقيقا لأهداف المساهمين وحفاظا على حقوق حملة الوثائق.

وأضاف أن الشركة سددت 200.8 مليون جنيه تعويضات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة مع 179.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وبلغ إجمالى الأموال المستثمرة للشركة 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل 1.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وأكد أن الشركة تسعى إلى تعزيز العلاقات مع العملاء وإشباع حاجاتهم من خلال تقديم منتجات متنوعة فائقة الجودة وتلبية مطالبهم، والانتشار الجغرافى وتوسيع شبكة الفروع والوكلاء والمكاتب لتلبية احتياجات العملاء الحاليين والوصول إلى كل العملاء المتوقعين، بجانب الاستثمار فى الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على الحوار والاتصال وإشباع حاجتها الوظيفية لضمان رضائها الوظيفى ولتمكينها من تحقيق أهدافها وإنجاز الرؤية المشتركة، وتأهيل وتدريب كوادر فنية مؤهلة ومتخصصة فى أعمال التأمين بفروعه المختلفة، وكذا فى مجالات البحوث التأمينية والتطوير.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على خلق الأفكار الجديدة والمقترحات الإبداعية والتأكيد على مسئوليتها الاجتماعية فى تطوير وتوعية المجمتع بأهمية التأمين، وتعمل أيضا على التحسين المستمر وتطوير الخدمات المقدمة قبل وبعد إصدار الوثائق.

ويضم هيكل مساهمى قناة السويس للتأمين شركة الوادى الأخضر للاستثمار بنسبة %52، و%45 لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، فيما تتوزع النسبة الباقية البالغة %3 على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق العاملين بشركة المقاولين العرب.

الشاذلى جمعة