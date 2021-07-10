أسعار كيلو الخراف القائم تبدأ من 60 جنيها اليوم 10-7-2021

تراوحت أسعار الخراف من 63 إلى 65 جنيها للكيلو بحسب الجودة والمنطقة لدي التجار وملاك الشوادر ويبلغ سعر الرأس الواحد لوزن 75 كيلو جراما بين 4725 جنيها و4875 جنيها ، بينما تسجل أسعار الخراف في وزارة الزراعة 4500 جنيه لنفس الوزن.

وأكد عدد من التجار لـ “المال”، أن أسعار الماعز هي الأغلى في السوق ، حيث يصل سعر الكيلو إلى 70 جنيها للكيلو القائم ليصل سعر التيس الذكر بوزن 50 كيلو جراما 3500 جنيه ووزن 60 كجم 4200 جنيه.

وقال محمود أحمد تاجر مواشي لـ “المال” من الصف بحلوان، إنه يعمل في تسمين وبيع الأغنام والماعز منذ عقود ، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار العلائق ومستلزمات الإنتاج ضاعف من تكاليف التربية عليه ، رغم استقرار الأسعار وثباتها مقارنة بالعام الماضي إلا أنه لا يستطيع ترك مهنته ويقوم بتجهيز عدد من القطع لعيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه يربي الخراف البلدي فقط ويقوم بعلفها يوميا حتى تكون جاهزة للبيع في الموسم.

وأشار أحمد إلى أنه مع ارتفاع أسعار الكسب لجأ لتعويض نمط التمسين بالعلف الأخضر ، ودريس الفول لتربية خراف اللحم لإعطاء إنتاجية أفضل ولحم بطعم جيد.

وأضاف أن الأسعار تبدأ من 60 جنيها للكيلو القائم وحتى 65 جنيها ويختلف السعر حسب وزن الخروف، حيث يبدأ الوزن من 45 كيلو ويصل سعر الكيلو فيه لـ 65 جنيها أما الأوزان الأعلي فسعرها يصل لــ60 جنيها.

وتابع أحمد أن الموسم يبدأ مع بداية العشر الأوائل من ذي الحجة ويفضل الزبائن البحث عن أفضل الفرص المتاحة للأسعار، قبل الشراء والأوزان، وأنه تتم المفاضلة مع الخراف الأفضل حسب الجودة والشكل، مبينا أن جائحة كورونا كان لها أثر سلبي علي حركة البيع عكس ما قبل الجائحة ورغم ذلك فهناك إقبال على الشراء.