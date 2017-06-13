أسعار كهرباء التراسل ترفع إيرادات المصرية للاتصالات

الشركة تشكل لجنة لفحص الدوائر التراسلية مع اتصالات مصرمحمود جمالكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن زيادة إيرادات الشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو 35 مليون، و 320 مليون جنيه خلال عامى 2015 و 2016 بسبب الاستمرار فى المحاسبة عن أسعار كهرباء التراسل المقدمة لشركات

الشركة تشكل لجنة لفحص الدوائر التراسلية مع اتصالات مصر

محمود جمال

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن زيادة إيرادات الشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو 35 مليون، و 320 مليون جنيه خلال عامى 2015 و 2016 بسبب الاستمرار فى المحاسبة عن أسعار كهرباء التراسل المقدمة لشركات المحمول والإنترنت العاملة بالسوق المحلية دون الاتفاق معها مسبقا على تلك الأسعار.

وقال الجهاز إن الشركة أفادت فى ردها بأنه تم إعداد دراسة للعرض على لجنة الخدمات والأسعار بعد التنسيق والاتفاق مع شبكات المحمول الثلاث فيما يخص أسعار الكهرباء وجار العرض عليها لإصدار توصياتها بالأسعار الجديدة على أن يتم إجراء المعالجات المحاسبية اللازمة لتعديل أثر تقديرات أسعار خدمات الكهرباء وهو الأمر الذى لم يتم حتى شهر مايو من العام الحالى.

كما طالب الشركة بسرعة تدارك ذلك الأمر والتفاوض مع العملاء وأخذ الموافقات اللازمة تجنبا لتعلية الإيرادات بمبالغ وهمية على حد تعبيره.

على صعيد آخر، أوضح التقرير أن المركزى المحاسبات لم يتأكد من صحة إيرادات الكوابل وخدمات التراسل والبالغة 347 مليون جنيه ختى 31 مارس 2017 ، لعدم موافاته بكل البيانات التفصيلية لخدمات التراسل الخاصة بشركات المحمول والإنترنت من ( دوائر وأبراج وهوائيات وكهرباء، إلا أن المصرية للاتصالات افادت بالرد على تشكيل لجنة لفحص الدوائر التراسلية المفعلة فنيا وحسابيا عن شركة اتصالات مصر.

وأسفر فحص اللجنة عن وجود اختلافات وتناقضات بين السعات التراسلية المفعلة فنيا بقطاعات التشغيل وصيانة التراسل والجهات المحاسبية بقيمة 8 ملايين جنيه، ولم يشر التقرير للفترة محل الفحص والآثار المحاسبية المترتبة عليه.

بالإضافة إلى وجود اختلافات فى تاريخ المحاسبة بين تقارير إدارة التنسيق الهندسى، وطول الفترة الزمنية ما بين إصدار رقم الدائرة للطلب حتى طلب العميل أصدار أمر الشغل، وقد أوصحت اللجنة بتلافى أسباب تلك الاختلافات لتعظيم الإيرادات.