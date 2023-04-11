أسعار كعك العيد في منافذ وزارة الزراعة

طرحت وزارة الزراعة – ممثلة في عدة قطاعات إنتاجية وبحثية – منتجات عيد الفطر المبارك مثل الكعك والبسكويت والغريبة وغيها في عدد من الأماكن وأهمها معرض “خير مزارعنا لأهالينا” في حديقة الأورمان، ومنافذ مشروع التغذية المدرسية في 15 محافظة، وكذلك منافذ معهد بحوث التكنولوجيا .

أسعار الكعك في معرض خير مزارعنا لأهالينا

وقال الدكتور شاكر عبد الحميد مدير معهد بحوث الأغذية والمشرف على مشروع التغذية المدرسية إن وزارة الزراعة توفر منتجات كعك العيد بأسعار مناسبة للمواطنين .

اسعار كعك العيد في مشروع التغذية المدرسية

وكشف عبد الحميد أن الكعك مطروح للبيع حاليا في معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام حاليا بحديقة الأورمان وكذلك في منافذ معهد تكنولوجيا الأغذية بالجيزة ومنافذ مشروع التغذية المدرسية في 15 محافظة.