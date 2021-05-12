أسعار كعك العيد في «قويدر»

طرحت سلسلة محال حلويات عبد الرحيم قويدر تشكيلة متنوعة ومختلفة من كحك الفطر ، بأسعار مختلفة حسب الوزن، وذلك لأصناف الكحك والبسكويت والبيتي فور، وذلك في مختلف فروع قويدر.
أسعار كحك عيد الفطر من عبدالرحيم قويدر
علبة كحك العيد مشكل 1 كيلو بسعر 130 جنيها
علبة كحك مشكل 1.5 كيلو بسعر 215 جنيها
علبة كحك مشكل 2 كيلو بسعر 285 جنيها
علبة كحك شوكولاتة 1 كيلو بسعر 120 جنيها
علبة كحك ملبن 1 كيلو بسعر 130 جنيها
علبة كحك عجوة 1 كيلو بسعر 130 جنيها
علبة لوكس كحك مشكل بسعر 385 جنيها
علبة سوبر لوكس كحك مشكل بسعر 585 جنيها
علبة رويال كوين كحك بسعر 785 جنيها
علبة بسكويت نشادر 1 كيلو بسعر 115 جنيها
علبة بيتي فور لوكس بسعر 210 جنيهات
علبة معمول تمر بالفستق بسعر 85 جنيها
علبة غُريبة 1 كيلو بسعر 150 جنيها
علبة بيتي فور مشكل 1 كيلو بسعر 130 جنيها
كحك العيد.. عناوين فروع محلات قويدر للحلويات
فرع وسط البلد: 42 شارع طلعت حرب أمام سينما مترو
فرع مدينة نصر: 18 شارع عباس العقاد بجانب أديداس
فرع المعادى: 71 شارع 9 امام مطعم موري سوشي وبجوار كوستا كافيه
فرع المهندسين: 23 شارع شهاب امام مول احمد السلاب للسيراميك
فرع التجمع الخامس: داخل سيتى بلازا مول بجانب سعودي ماركت – بجوار سيلفر ستار مول
فرع التجمع الخامس 2: مول TOP 9 – شارع التسعين الجنوبى – بجانب جامعة المستقبل
فرع الرحاب: محل رقم 131 – السوق التجارى – بالقرب من بوابة 6