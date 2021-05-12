أسعار كعك العيد في «العبد» 2021

طرح حلواني العبد للمستهلكين، مجموعة كبيرة من كعك عيد الفطر والبسكويت والبيتي فور بأسعار مختلفة حسب عدد القطع و الوزن.
كحك سادة 32 قطعة 120 جنيها
كحك سادة 16 قطعة 60 جنيها
كحك عجمية 32 قطعة 120 جنيها
كحك عجمية 16 قطعة 60 جنيها
كحك ملبن 32 قطعة 120 جنيها
كحك ملبن 16 قطعة 60 جنيها
كحك فسدق 32 قطعة 180 جنيها
كحك فسدق 16 قطعة 90 جنيها
علبة كحك مشكل 32 قطعة 130 جنيها
علبة كحك مشكل 16 قطعة 65 جنيها
غريبة باللوز 72 قطعه 160 جنيها
غريبة باللوز 36 قطعة 80 جنيها
بسكويت برتقال 72 قطعة 105 جنيهات
بسكويت جوز هند 72 قطعة 105 جنيهات
بسكويت سادة 72 قطعة 105 جنيهات
بسكويت بقطع شيكولاته 60 قطعة 110 جنيهات
علبة بسكويت شيكولاته 72 قطعة 105 جنيهات
علبة بسكويت شيكولاته 36 قطعة 55 جنيها
علبة بسكويت مشكل 60 قطعة 115 جنيها
علبة بسكويت مشكل 30 قطعة 60 جنيها
علبة بسكويت مشكل 1 كيلو 110 جنيهات