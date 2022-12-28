أسعار كسب الصويا تنخفض 10 آلاف جنيه للطن بالأسواق

انخفضت أسعار كسب الصويا في الأسواق المصرية بواقع 10 آلاف جنيه خلال تسليمات – أرض المصنع – اليوم ليسجل الطن بروتين 46% نحو 25 ألف جنيه وبروتين 44% إلي 23 ألف جنيه مقابل 35 ألف و33 ألف جنيه على التوالي منذ بداية الأسبوع الحالى لكلا النوعين بنسبة هبوط 28.5%.

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة السيد، أن هناك تراجعا في أسعار الذرة المستوردة الأرجنتينية والبرازيلية بقيمة 1200 جنيه لتنخفض إلى 10800 جنيه أيضا مقابل 12 ألفا الأحد الماضي بتراجع نسبته 10%.

وكان السيدقد قال في تصريحات سابقة لـ”المال”، إن الانخفاض يرجع إلى توالى الإفراجات لمنتجات الأعلاف من الصويا والذرة فى الموانئ، وأيضا تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بالإفراج عن جميع الشحنات العالقة خلال الشهر المقبل وقيام الحكومة بتشديد الرقابة الدورية على الأسواق.

وذكر ” السيد” أن هناك تراجعا مماثلا أيضا في أسعار طن الجيلوتين لينخفض إلي 33 ألف جنيه بدلا من 43 ألفا بتراجع بقيمة 10 آلاف جنيه أيضا مقارنة مع مطلع الأسبوع الجاري بنسبة تراجع بلغت 30.3%.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة – الأحد الماضي – أن إجمالى ما تم الإفراج عنه من خامات إنتاج خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر الجارى بلغ 1.427 مليون طن، من بينها 971 ألف طن ذرة، و456 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالى قيمة 713 مليون دولار.

وأشارت الوزارة إلى الإفراج عن 172 ألف طن خامات أعلاف «الذرة والصويا»، بحوالى 81 مليون دولار، خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين.