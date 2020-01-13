أسعار كريم للتنقل بين المدن تنطبق على الملاكي وليس الباص

بعدما أعلنتها الشركة أمس الأحد

علمت ” المال ” أن الأسعار الجديدة لخدمة نقل الأفراد بين المدن التى أعلنتها شركة كريم مصر، أمس الأحد، تطبق على الرحلة بواسطة السيارات الملاكي وليس كريم باص.

وقالت مصادر مطلعة إن السيارة الواحدة يمكن أن تتسع إلى 3 ركاب خلال الرحلة الواحدة، وتختلف تكلفة الرحلة فى الخدمة الجديدة عن الباصات. أسعار شركة كريم مصر لنقل الأفراد بين المحافظات

وشملت الخدمة الجديدة خطوط تربط بين القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن الدلتا والوجه القبلي والقناة.

وبحسب البريد الإلكتروني الذي أرسلته الشركة لعملائها دشنت شركة كريم مصر خطوطا من القاهرة باتجاه 19 مدينة بمحافظات مختلفة أبرزهم ” شرم الشيخ – كفر الشيخ – الغردقة – الإسكندرية – مرسى مطروح” والعكس، إضافة الى إطلاق خطوط لنفس الخدمة بين الاسكندرية و 17 مدينة أخرى، والعكس.