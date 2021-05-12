أسعار كحك العيد في إيتوال

طرحت محال إيتوال كحك عيد الفطر وذلك في محالها وفروعها المنتشرة في القاهرة ، وذلك بمختلف أنواع الكحك السادة و المحشو، والبسكويت السادة و بالنكهات المختلفة .
علبة مشكل 59 قطعة 1 كيلو 125 جنيها
علبة مشكل 90 قطعة 1.5 كيلو 190 جنيها
علبة مشكل 121 قطعة 2 كيلو 250 جنيها
علبة مشكل 180 قطعة 3 كيلو 390 جنيها
علبة مشكل 242 قطعة 4 كيلو 520 جنيها
علبة صاج ايتوال 151 قطعة 550 جنيها
علبة خشب 250 قطعة 850 جنيها
كحك سادة 48 قطعة 120 جنيها
كحك ملبن 24 قطعة 60 جنيها
كحك ملبن 48 قطعة 120 جنيها
كحك عجوة 24 قطعة 60 جنيها
كحك عجوة 48 قطعة 120 جنيها
كحك عين جمل 24 قطعة 80 جنيها
كحك عين جمل 48 قطعة 160 جنيه
كحك عجمية 24 قطعة 60 جنيها
كحك عجمية 48 قطعة 120 جنيها
كعك مرشوش مكسرات 24 قطعة 80 جنيها
كعك مرشوش مكسرات 48 قطعة 160 جنيها
بسكويت نشادر 32 قطعة 55 جنيها
بسكويت نشادر 64 قطعة 105 جنيهات
بسكويت برتقال 32 قطعة 55 جنيها
بسكويت برتقال64 قطعة 110 جنيهات
بسكويت شيكولاتة 32 قطعة 55 جنيها
بسكويت شيكولاتة 64 قطعة 110 جنيهات
بسكويت جوز هند 32 قطعة 55 جنيها
بسكويت جوز هند 64 قطعة 110 جنيهات
بسكويت اجلاسية 16 قطعة 70 جنيها
بسكويت اجلاسية 32 قطعة 140 جنيها
غريبة سادة 36 قطعة 60 جنيها
غريبة سادة 72 قطعة 120 جنيها
غريبة مكسرات 36 قطعة 75 جنيها
غريبة مكسرات 72 قطعة 150 جنيها
بيتى فور مشكل 32 قطعة 65 جنيها
بيتى فور مشكل 64 قطعة 130 جنيها