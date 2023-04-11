أسعار كحك العبد 2023 من 170 لـ 1500 جنيه

تقدم بوابة المال الالكترونية لقرائها قائمة اسعار كحك العبد 2023 بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث شهد محرك البحث الشهير جوجل زيادة في معدلات البحث عن اسعار كحك العيد من العبد.
اسعار كحك العيد 2023 في العبد
كيلو كحك سادة بسعر 170 جنيهًا
كيلو كحك بالملبن بسعر 170 جنيهًا
كيلو كحك بالعجمية بسعر 170 جنيهًا
كيلو كحك مشكل بسعر 180 جنيهًا
كيلو كحك بعين الجمل بسعر 220 جنيهًا
كيلو كحك بالفسدق بسعر 240 جنيهًا
كيلو معمول بالعجوة بسعر 170 جنيهًا
كيلو غريبة باللوز بسعر 230 جنيهًا
كيلو بيتي فور ممتاز بسعر 180 جنيهًا
كيلو بيتي فور بالمكسرات بسعر 235 جنيهًا
كيلو بسكويت سادة بسعر 140 جنيهًا
كيلو بسكويت برتقال بسعر 140 جنيهًا
كيلو بسكويت بجوز الهند بسعر 140 جنيهًا
كيلو بسكويت بالشيكولاته بسعر 150 جنيهًا
كيلو بسكويت مشكل بسعر 150 جنيهًا
اسعار علب كحك العبد 2023
علبة كحك مشكل 1 كيلو بسعر 190 جنيهًا
علبة بسكويت مشكل 1 كيلو بسعر 145 جنيهًا
علبة مشكل 1 كيلو بسعر 170 جنيهًا
علبة مشكل 1.5 كيلو بسعر 265 جنيهًا
علبة مشكل 2 كيلو بسعر 340 جنيهًا
علبة مشكل 2.5 كيلو بسعر 435 جنيهًا
علبة مشكل 3 كيلو بسعر 540 جنيهًا
علبة مشكل 4 كيلو بسعر 750 جنيهًا
علبة مشكل صفيح بسعر 825 جنيهًا
علبة مشكل صفيح 5.25 كيلو بسعر 980 جنيهًا
علبة مشكل 6 كيلو بسعر 1500 جنيهًا
كما تطرح محال العبد للحلويات اسعار كحك العيد 2023 بأقل نسبيًا عن العبوات زنة 1 كيلو ، حيث قامت بطرح عبوات زنة نصف كيلو بأسعار مناسبة للمستهلكين حسب رغبة المستهلك.