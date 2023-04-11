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أسعار كحك العبد 2023 من 170 لـ 1500 جنيه

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علب كرتون وصفيح زنة 1 كيلو وحتي 5.25 كيلو

أسعار كحك العبد 2023 من 170 لـ 1500 جنيه
محمد مجدي

محمد مجدي

9:03 م, الثلاثاء, 11 أبريل 23

تقدم بوابة المال الالكترونية لقرائها قائمة اسعار كحك العبد 2023 بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث شهد محرك البحث الشهير جوجل زيادة في معدلات البحث عن اسعار كحك العيد من العبد.

اسعار كحك العيد 2023 في العبد

كيلو كحك سادة بسعر 170 جنيهًا

كيلو كحك بالملبن بسعر 170 جنيهًا

كيلو كحك بالعجمية بسعر 170 جنيهًا

كيلو كحك مشكل بسعر 180 جنيهًا

كيلو كحك بعين الجمل بسعر 220 جنيهًا

كيلو كحك بالفسدق بسعر 240 جنيهًا

كيلو معمول بالعجوة بسعر 170 جنيهًا

كيلو غريبة باللوز بسعر 230 جنيهًا

كيلو بيتي فور ممتاز بسعر 180 جنيهًا

كيلو بيتي فور بالمكسرات بسعر 235 جنيهًا

كيلو بسكويت سادة بسعر 140 جنيهًا

كيلو بسكويت برتقال بسعر 140 جنيهًا

كيلو بسكويت بجوز الهند بسعر 140 جنيهًا

كيلو بسكويت بالشيكولاته بسعر 150 جنيهًا

كيلو بسكويت مشكل بسعر 150 جنيهًا

اسعار علب كحك العبد 2023

علبة كحك مشكل 1 كيلو بسعر 190 جنيهًا

علبة بسكويت مشكل 1 كيلو بسعر 145 جنيهًا

علبة مشكل 1 كيلو بسعر 170 جنيهًا

علبة مشكل 1.5 كيلو بسعر 265 جنيهًا

علبة مشكل 2 كيلو بسعر 340 جنيهًا

علبة مشكل 2.5 كيلو بسعر 435 جنيهًا

علبة مشكل 3 كيلو بسعر 540 جنيهًا

علبة مشكل 4 كيلو بسعر 750 جنيهًا

علبة مشكل صفيح بسعر 825 جنيهًا

علبة مشكل صفيح 5.25 كيلو بسعر 980 جنيهًا

علبة مشكل 6 كيلو بسعر 1500 جنيهًا

كما تطرح محال العبد للحلويات اسعار كحك العيد 2023 بأقل نسبيًا عن العبوات زنة 1 كيلو ، حيث قامت بطرح عبوات زنة نصف كيلو بأسعار مناسبة للمستهلكين حسب رغبة المستهلك.

محمد مجدي

محمد مجدي

9:03 م, الثلاثاء, 11 أبريل 23