أسعار فيات بروفيشنال خلال يوليو

شريف عيسى حصلت "المال" على أحدث قائمة سعرية لطرازات "فيات بروفيشنال"، المعنية بطرازات الفان، والأتوبيسات، والبيك آب، خلال يوليو من العام الجارى.وتراوح سعر طراز "دوبلو" والمزودة بمحرك سعة 1.4 لتر، بقوة 77 حصان، ما بين 252.9 ألفاً لفئة الكلاسيك، و259.9 ألف جنيه، لفئة 7 ركاب.أما طراز "دوكاتو

شريف عيسى

حصلت “المال” على أحدث قائمة سعرية لطرازات “فيات بروفيشنال”، المعنية بطرازات الفان، والأتوبيسات، والبيك آب، خلال يوليو من العام الجارى.

وتراوح سعر طراز “دوبلو” والمزودة بمحرك سعة 1.4 لتر، بقوة 77 حصان، ما بين 252.9 ألفاً لفئة الكلاسيك، و259.9 ألف جنيه، لفئة 7 ركاب.

أما طراز “دوكاتو” فئة “فان”، فتراوح سعرها ما بين 419.9 ألف، و550 ألف جنيه، وتأرجحت أسعار فئة الباصات منها ما بين 635 ألفاً، و775 ألف جنيه، وعن طراز فولباك والمنتمى لفئئة الشاحنات بيك آب، فبلغ سعرها 299.9 ألف جنيه.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، تمكنت طرازات فيات بروفيشنال من بيع 45 سيارة، منها 3 دوبلو، و4 دوكاتو، و38 مركبة فولباك.

وخلال 2016، تمكنت فيات بروفيشنال من بيع 271 مركبة، منها 186 وحدة من طراز دوبلو، و47 سيارة من طراز دوكاتو، و38 شاحنة من فولباك.