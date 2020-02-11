أسعار غير مسبوقة.. الكتكوت يسجل 11 جنيهًا اليوم الثلاثاء 11-2-2020

شهدت أسعار الكتاكيت قفزة اليوم الثلاثاء 11-2-2020، ليبلغ سعر الواحد 11 جنيها مقابل 8 الأسبوع الماضي.

فيما ارتفعت أسعار الدواجن لتسجل 27 جنيها للكيلو في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 32 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وارتفع سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة لتبلغ 27 جنيها للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 37، نتيجة زيادة الطلب عليها من المربين استعدادًا لرمضان المعظم، وفقًا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

سعر الكتكوت في بورصة الدواجن سجل اليوم الثلاثاء، 12.9 للكتكوت عمر يوم لإنتاج شركة القاهرة للدواجن، وأقل سعر 9.75 -9.5 للكتكوت عمر يوم واحد، من إنتاج شركات الوادي والمراعي وعاصم الخرصاوي.

وتستحوذ الشركات على 70% من إنتاج الكتاكيت في مصر ، بينما 30% المتبقية من الإنتاج هو لقطعان المربين في المنازل، ويوجد فارق كبير بين أسعار الطرفين.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم شركة الوادي

وتوجد عدة سلالات من الكتاكيت في السوق المصري تعود لشركات الدواجن ومن بينها ” روس ، الوادي للدواجن ، ودواجن الوطنية ، وأربو وهبرد ، و القاهرة للدواجن ، و طيبة للدواجن ، وافيان ، وعبد السلام حجازي للدواجن”.

وأكد عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الثروة الداجنة ، أن تكلفة الكتكوت تشكل نحو 1/8 تكلفة الدجاجة البالغ وزنها 2 كيلو.

كانت أسعار الدواجن قد بدأت في الارتفاع بين 7 و 10% مطلع ديسمبر الماضي، بسبب زيادة تكلفة التدفئة في ظل الموسم الشتوي الجاري، ليقفز سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 23 و24 جنيها، مقابل 18 جنيها للكيلو سعرها سابق

ويقترب إنتاج مصر من الثروة الداجنة من 1.3 مليار دجاجة سنويًا ، ويغطي الإنتاج الإستهلاك المحلي، وتستورد مصر أجزاء الدواجن من الخارج كالبرازيل.

بينما حجم استيراد السوق المصري من الدواجن الكاملة الصنع محدود للغاية و يكاد يكون شبه متوقف منذ عدة أشهر، وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة.

يشار إلى الأنباء العالمية أكدت مرخرًا جالات إصابة من فيروس جديد لإنفلونزا الطيور، في كلًا من الصين والسعودية مما أضطر تلك الدول لإعدام حالاتا الالاف القطعان المصابة بالمرض .