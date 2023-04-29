أسعار عمرة شهر شوال تبدأ من 28 ألف جنيه

قال إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ورئيس شركة بلومون للسياحة، إن أسعار رحلات عمرة شوال تبدأ من 28 إلى 30 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادى.

وأضاف عبد العال في تصريحات لـ”المال”، أن أسعار رحلات عمرة شوال للبرنامج الـ 4 نجوم تتراوح من 38 إلى 42 ألف جنيه حسب مستوى الفندق، بينما برامج الخمس نجوم تبدأ من 50 إلى 65 ألف جنيه.

ولفت عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن حجم الإقبال من قبل المواطنين على رحلات عمرة شوال ضعيف حتى الآن نظرًا لأن أغلب شركات السياحة لم تعلن عن تلك الرحلات، منوها بأنه لأول مرة يتم السماح بعمرة شوال من قبل المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت أنه تقرر استمرار تنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444هـ-2023م، خلال شهر شوال الجارى، على أن يكون آخر موعد للرحلات هو نهاية شهر شوال، وذلك وفقا لمنشور صادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وأفاد المنشور بأن هذا القرار يأتي من منطلق حرص الوزارة والغرفة على رعاية مصالح الشركات السياحية وتعظيم المكتسبات الناتجة عن إقرار قانون البوابة المصرية للعمرة، وسعيا لتحقيق أهداف البوابة ومنها مجابهة الكيانات غير الشرعية والسماسرة التي تقوم بتسويق تأشيرات الزيارة والأنواع الأخرى التي تسمح بتأدية العمرة.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، أوائل الشهر الجارى، عن فتح تصاريح العمرة في شهر شوال 1444هـ، ويمكن للراغبين في أداء مناسك العمرة حجز تصاريح العمرة، والحجز متاح عبر تطبيق “نسك”.

يُذكَر أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

وتضمنت الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وأخرى تتعلق بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتم اختصاص شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة، لمجابهة السماسرة والقنوات غير الشرعية بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة، وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.