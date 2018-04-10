أسعار طن أسمنت مصر بني سويف تتراجع 50 جنيها

عمر سالم أعلنت شركة "مصر بني سويف" للأسمنت، عن تراجع أسعارها بداية من غدا 11 إبريل الجاري، بإجمالى 50 جنيها فى الطن. وقال عبدالخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء لـ "المال"، إن الشركة أخطرت وكلائها عن تراجع أسعارها 50 جنيها…

عمر سالم

أعلنت شركة “مصر بني سويف” للأسمنت، عن تراجع أسعارها بداية من غدا 11 إبريل الجاري، بإجمالى 50 جنيها فى الطن.

وقال عبدالخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء لـ “المال”، إن الشركة أخطرت وكلائها عن تراجع أسعارها 50 جنيها ليبلغ سعر طن الأسمنت العادى 960 جنيهًا تجاري ، مقارنة بنحو 1110 جنيه مارس الماضى.

وأضاف أن سعر الأسمنت للمستهلك يصل لنحو 1110 جنيه للطن،، لافتاً إلى أن الأسعار تشهد تراجعاً خلال الوقت الحالى.

وكانت شركة “لافارج” للأسمنت، عن تراجع أسعار أسمنت الممتاز بداية من اليوم 10 إبريل الجاري، بإجمالى 110 جنيها فى الطن ليسجل 960 جنيها للطن