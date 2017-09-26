أسعار طرازات فولكس فاجن خلال سبتمبر

شريف عيسى



حصلت “المال” على أحدث قائمة سعرية لطرازات فولكس فاجن الصادرة خلال سبتمبر الجارى والصادرة عن وكيلها الحصرى فى مصر ممثلاً فى شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف.



وفقاً للأسعار المعلنة، بلغ سعر Old تيجوان 550 ألف جنيهاً، والمزودة بمحرك سعة 1.4 لتر، بقوة 150 حصان، فيما سعرت الشركة باسات، المدعومة بمحرك سعة 1.4 لتر، قوة 125 حصاناً، بقيمة 499 ألفاً، لفئة Trend Line، و530 ألفاً لفئة Trend Plus، بينما بلغ سعر جيتا فئة Basic، 410 ألف جنيهاً، مع العلم ان جيتا مزودة بمحرك 1600 سى سى، قوة 105 حصان.



أما عن جولف المدعوة بمحرك سعة 1.2 لتر، قوة 110 حصان، فتراوح سعرها ما بين 399.9 ألفاً لفئة Comfort Line، و458.9 ألفاً لفئة High Line، بينما بلغت قيمة Golf Limited QNT، فئة High Line، والمزودة بمحرك 1.4 لتر قوة 140 حصاناً، 529 ألف جنيه.



وثمنت المصرية التجارية وأوتوموتيف الجيل الثانى الجديد كلياً من تيجوان، فئة Package 2، بقيمة 670 ألف جنيهاً.

